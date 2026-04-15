Общество

За полчаса разоблачили мошенников полицейские Экибастуза

За полчаса разоблачили мошенников полицейские Экибастуза, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 11:49 Фото: polisia.kz
В Экибастузе полицейские помогли местной жительнице сохранить миллионные сбережения и оставить ни с чем мошенников, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Павлодарской области рассказали, что жительница Экибастуза Надежда Фролова выразила благодарность киберполицейским, которые в считанные минуты вышли на след мошенников и помогли ей вернуть украденные миллионы.

"Тревога началась, когда я обнаружила, что с моего банковского депозита списались 2 235 000 тенге. До этого мне звонил незнакомец и попросил озвучить код, пришедший на мой мобильник. Я, ни о чем не подозревая, назвала. Осознала, что это мошенники, только тогда, когда увидела, что с депозита пропали мои накопления", – поделилась Надежда Фролова.

Не теряя времени, женщина обратилась в полицию. К делу подключились оперуполномоченные криминальной полиции Данияр Камзин и Тлеубек Максат.

"Ребята меня успокаивали. Я наблюдала за тем, как они работают, дела "кипели". Через 30 минут они установили личность парня – дроппера. Быстро собрали сведения о его местонахождении и даже данные родственников. Затем к делу присоединились следователи Канат Молдажанов и Бекзат Кадырбеков. Они не просто задокументировали все, но и оказали мне необходимую помощь, даже побывали психологами. Всесторонне меня поддерживали, успокаивали, консультировали и детально объясняли каждый шаг действий", – сказала пострадавшая.Надежда Фролова

Этот случай подтверждает: техническая оснащенность киберполиции и бдительность оперативников – главный заслон на пути современных мошенников.

Старший оперуполномоченный криминальной полиции Данияр Камзин рекомендует:

  • скройте счета: в приложениях банков можно нажать "глазок", чтобы баланс депозита не отображался на главном экране. Это защитит данные, если телефон попадет в чужие руки;
  • установите в приложении нулевой лимит на интернет-транзакции и переводы. Поднимайте его только в момент реальной покупки;
  • обязательно включите двухфакторную аутентификацию (вход по биометрии или одноразовому коду);
  • никогда не переходите по ссылкам из SMS "от банка" о блокировке счета. Банк никогда не присылает ссылки для ввода данных.

Полицейские отметили: если вы заметили подозрительные операции касательно своих денег, каждая минута на счету. Сразу блокируйте карты и звоните на номер "102".

Сахибам Садырова
