#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
460.37
531.87
5.82
Общество

Депутат: Ситуация с общедомовыми приборами учета остается критической

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 16:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов 8 апреля 2026 года в своем депзапросе заявил об отсутствии полной инвентаризации коммунальной инфраструктуры, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, несмотря на требования постановления правительства о внесении данных в систему "Е-Шанырак", на практике отсутствует консолидированная и достоверная информация о состоянии объектов и инженерных сетей.

"Более того, не создано единое цифровое пространство в сфере ЖКХ. Отсутствует цифровая карта страны, содержащая сведения о протяженности сетей, их балансодержателях и приборах учета. В результате дефицит достоверных данных существенно ограничивает возможности общественного и парламентского контроля, а также повышает риски принятия неэффективных управленческих решений и нецелевого использования бюджетных средств. Серьезную обеспокоенность также вызывает и низкий уровень цифровой готовности субъектов естественных монополий. Большинство предприятий продолжают работать на устаревших IT-решениях и не готовы к внедрению технологий Smart Grid, Smart Metering и Smart Water, предусмотренных Национальным проектом", – говорит депутат.

По его мнению, дополнительно усугубляет ситуацию правовая неопределенность вокруг цифровых платформ "Smart Turmys", "EnergyTech" и "WaterTech". Кроме того, отсутствует публичная информация о сроках их внедрения, архитектуре, этапах реализации и требованиях к интеграции.

"Отдельного внимания требует вопрос прозрачности. На сегодняшний день отсутствует единый публичный реестр проектов МЭКС, включая информацию о статусах заявок и объемах финансирования. Критической остается ситуация с общедомовыми приборами учета. Их правовой статус до сих пор не урегулирован: приборы используются субъектами естественных монополий для коммерческого учета, однако обязанности по их содержанию и эксплуатации не закреплены. Это создает постоянные конфликты между потребителями, КСК и поставщиками услуг. Считаю необходимым на законодательном уровне закрепить норму о передаче общедомовых приборов учета на баланс ресурсоснабжающих организаций после их допуска в коммерческий учет. Мы готовы инициировать соответствующие поправки в законы", – заявил Турганов.

Для решения многочисленных проблем он предлагает:

  • обеспечить проведение полной инвентаризации и цифровой паспортизации коммунальной инфраструктуры с формированием единой государственной базы данных;
  • ускорить создание единой цифровой экосистемы ЖКХ, включая платформы "Smart Turmys", "EnergyTech" и "WaterTech", с четким определением их статуса и оператора;
  • обеспечить запуск открытого реестра проектов МЭКС с полной информацией о финансировании и статусах реализации.

Ранее другой депутат Мажилиса потребовал запретить движения религиозных радикалов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
