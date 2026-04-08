Общество

Проблемы не решаются: депутат требует отчитаться за освоение выделенных на агломерацию средств

Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 17:19 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Серик Ерубаев 8 апреля 2026 года в своем депзапросе заявил о нерешенных проблемах в сфере агломерационного развития, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что 1 января 2023 года был принят закон "О развитии агломераций", который направлен на устранение системного дисбаланса между развитием крупных городов и прилегающих к ним территорий, комплексное развитие инфраструктуры, а также формирование агломераций как драйверов экономического роста, инвестиций и занятости.

"В рамках его реализации были определены агломерации первого и второго уровней, созданы агломерационные советы с участием государственных органов, маслихатов, представителей бизнеса и науки. Однако в начале 2025 года депутаты фракции "Ак жол" в ходе рабочей поездки в населенные пункты, расположенные вокруг Астаны (Коянды, Талапкер, Нуресил), убедились, что проблемы, которые должны были начать решаться с 2023 года, не только сохраняются, но и приобрели устойчивый и хронический характер", – сказал Ерубаев.

По его словам, в полученной от правительства информации говорится о том, что в стране создано 5 агломерационных советов, предусмотрено выделение триллионов тенге на реализацию сотен мероприятий по развитию пригородной инфраструктуры, в том числе около 3,3 трлн тенге по Алматы и более 1,1 трлн тенге по Астане.

"Однако, несмотря на заявленные объемы финансирования и представленные отчеты, реальная ситуация на местах практически не изменилась. Вокруг крупных городов сформировались плотно заселенные "спальные районы" с недостаточным уровнем социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В результате жители вынуждены получать базовые услуги в городах, создавая дополнительную нагрузку на их инфраструктуру. Особую обеспокоенность вызывает ситуация в сфере здравоохранения и экстренного реагирования. В ряде пригородных населенных пунктов отсутствуют медицинские специалисты и подразделения экстренных служб. Вызов скорой помощи и других служб осуществляется из удаленных районных центров, иногда на расстоянии десятков, а то и сотен километров. Это фактически делает оперативное реагирование невозможным и создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан", – отметил депутат.

Кроме того, наблюдается межбюджетный дисбаланс: жители работают в городе и платят налоги там, формируя налоговую базу городов, тогда как расходы на дороги, школы, медицинские учреждения и коммунальную инфраструктуру несут бюджеты по месту их фактического проживания.

Ерубаев требует от правительства информацию по следующим вопросам:

  • Какие конкретные инфраструктурные решения и проекты были реализованы с момента создания агломерационных советов?
  • Какой объем из заявленных триллионов бюджетных средств, а также частных инвестиций фактически освоен?

Ранее депутат Дюсенбай Турганов заявил о критической ситуации с общедомовыми приборами учета.

Азамат Сыздыкбаев
