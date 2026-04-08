#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Запретить движения религиозных радикалов требует депутат

Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 15:54 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Казыбек Иса 8 апреля 2026 года в своем депзапросе выступил с резкой критикой радикальных религиозных проявлений в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, деструктивные религиозные течения в стране лишь набирают силу.

"Вы хорошо знаете два недавних резонансных случая. Один – агрессивные выпады некоего лица с недобрыми намерениями против священного для казахов праздника Наурыз. Второй – скандально известный "имам", который спокойно заявил, что "подарил" свою жену другому человеку, как будто речь шла о какой-то вещи. Совсем недавно в Актобе жены подсудимых пришли в суд в никабах. Где закон, запрещающий ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах? Если в самом здании суда, где закон должен строго соблюдаться, это допускается, то что говорить о других местах?", – возмутился Казыбек Иса.

Он считает, что отсутствие твердой позиции в этом вопросе ведет к разложению внутреннего единства и подрыву наших национальных ценностей.

"Как можно называть наставниками тех, кто вместо духовных проповедей распространяет вражду и выступает против нации? Когда прекратится практика, когда проповеди читают все подряд? Какие решения и разъяснения по этому поводу принимает Духовное управление мусульман Казахстана? Более того, те, кто стремится превратить ислам – одну из самых чистых религий – в опасное течение, вновь активизируются. Представители деструктивных течений, меняя маски, раскалывают общество, выводят тысячи молодых людей из национальной среды и превращают их в силу, враждебную собственной нации", – подчеркнул депутат.

Мажилисмен уверен, что законодательный запрет радикальных религиозных течений – это вопрос национальной безопасности. Он заявил, что государство обязано прежде всего защищать безопасность страны.

"Такие организации угрожают общественной стабильности. Государство обязано защищать своих граждан. Бездействие приведет к социальным конфликтам, экстремизму и нестабильности. Запрет – это не ограничение свободы, а профилактика угроз. Это мера не против религии, а против деструктивных организаций. Поэтому борьба с религиозным радикализмом – важная часть стратегии безопасности любого правового государства. Это последний сигнал SOS для корабля, сбившегося с курса. Это наш последний шанс. Потом может быть уже поздно", – добавил Казыбек Иса.

О касающихся религии поправках в Конституции читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Отказаться от демпинга в госзакупках при организации детского отдыха требует депутат
14:48, 04 февраля 2026
Депутат предупредил о риске миллиардных потерь из-за кибератак в Казахстане
14:14, 25 февраля 2026
Объединить налоги и платежи из Фонда оплаты труда призывает депутат
14:15, 01 апреля 2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: кто из казахстанок получил шанс на "утешиловку", а кто - нет
16:36, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал величайшего бойца в истории единоборств
16:29, Сегодня
Знаменитая японка не пустила казахстанку в финал чемпионата Азии
15:53, Сегодня
Исторический результат был установлен в матче "Тобыла" в Кубке Казахстана
15:52, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: