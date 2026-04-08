Запретить движения религиозных радикалов требует депутат

Депутат Мажилиса Казыбек Иса 8 апреля 2026 года в своем депзапросе выступил с резкой критикой радикальных религиозных проявлений в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, деструктивные религиозные течения в стране лишь набирают силу.

"Вы хорошо знаете два недавних резонансных случая. Один – агрессивные выпады некоего лица с недобрыми намерениями против священного для казахов праздника Наурыз. Второй – скандально известный "имам", который спокойно заявил, что "подарил" свою жену другому человеку, как будто речь шла о какой-то вещи. Совсем недавно в Актобе жены подсудимых пришли в суд в никабах. Где закон, запрещающий ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах? Если в самом здании суда, где закон должен строго соблюдаться, это допускается, то что говорить о других местах?", – возмутился Казыбек Иса.

Он считает, что отсутствие твердой позиции в этом вопросе ведет к разложению внутреннего единства и подрыву наших национальных ценностей.

"Как можно называть наставниками тех, кто вместо духовных проповедей распространяет вражду и выступает против нации? Когда прекратится практика, когда проповеди читают все подряд? Какие решения и разъяснения по этому поводу принимает Духовное управление мусульман Казахстана? Более того, те, кто стремится превратить ислам – одну из самых чистых религий – в опасное течение, вновь активизируются. Представители деструктивных течений, меняя маски, раскалывают общество, выводят тысячи молодых людей из национальной среды и превращают их в силу, враждебную собственной нации", – подчеркнул депутат.

Мажилисмен уверен, что законодательный запрет радикальных религиозных течений – это вопрос национальной безопасности. Он заявил, что государство обязано прежде всего защищать безопасность страны.

"Такие организации угрожают общественной стабильности. Государство обязано защищать своих граждан. Бездействие приведет к социальным конфликтам, экстремизму и нестабильности. Запрет – это не ограничение свободы, а профилактика угроз. Это мера не против религии, а против деструктивных организаций. Поэтому борьба с религиозным радикализмом – важная часть стратегии безопасности любого правового государства. Это последний сигнал SOS для корабля, сбившегося с курса. Это наш последний шанс. Потом может быть уже поздно", – добавил Казыбек Иса.

