Позитивный сигнал: Сулейменов оценил снижение месячной инфляции

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов отметил позитивную тенденцию в сторону снижения уровня инфляции и в годовом, и в месячном исчислении.

Об этом он сообщил во время интервью телеканалу Atameken Business.

Одновременно глава Нацбанка подчеркнул, что даже при позитивных изменениях расслабляться нельзя.

"Месячная инфляция показывает динамику роста или замедления цен в прошедшем месяце. Инфляция в марте у нас снизилась с 1,1% до 0,6%. Это результат совокупности принятых мер: денежно-кредитной политики, мер правительства, которые принимались вместе с местными исполнительными органами с точки зрения насыщения продовольственных рынков, моратория на рост цен по ГСМ и ЖКХ тарифам. Так что эти меры дают нам определенный позитив. Но расслабляться нельзя", – прокомментировал Тимур Сулейменов.

Влияние на инфляцию оказывают и внешние факторы. Прежде всего, цена на нефть.

"Более 50% у нас в экспорте – это экспортные доходы от нефти. Поэтому чем больше мы получаем, тем лучше. Это влияет также и на курс. Но если это будет надолго, мы увидим, что мировые центральные банки начнут поднимать ставки в ответ на рост инфляции. Комплекс вопросов требует от нас внимательного мониторинга и оценки", – подчеркнул Тимур Сулейменов.

Финансовый аналитик, экономист Арман Бейсембаев считает, что снижение уровня инфляции – позитивный сигнал. Но пока рано говорить об устойчивости тенденции.

"Пока не могу утверждать, что мы находимся в состоянии устойчивого снижения темпов инфляции. Хотя, надо сказать, что с начала года темы довольно неплохие. С января ожидания по инфляции в свете повышения ставки НДС были довольно плохими. Ожидали резкого скачка цен. Но по большей части они не сбылись. Конечно, с января цены подросли. Особенно заметен рост по услугам. Это есть, но бешеного скачка по ценам мы не увидели. И это хороший сигнал", – отметил эксперт.

Он также добавил, что с 1 апреля снят мораторий на ЖКХ и ГСМ.

"При этом надо понимать, несмотря на то, что месячная инфляция может быть высокой, годовая может снижаться. Высокая база прошлого года может хорошо повлиять на базу этого года, и инфляция может замедляться", – прокомментировал экономист.

Арман Бейсембаев добавил, что изменение цен на ГСМ и тарифы ЖКХ, возможно, не приведет к разгулу инфляции, но может поддерживать высокий инфляционный фон.