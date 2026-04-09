Нужно открыть дорогу талантам: Димаш Кудайберген о своем шоу

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на форуме в Астане 9 апреля рассказал о роли музыкального реалити-шоу Voice Beyond Horizon, передает корреспондент Zakon.kz.

Музыкальное реалити-шоу народного артиста Димаша Кудайбергена Voice Beyond Horizon за два месяца показа продемонстрировало впечатляющие результаты, став заметным культурным проектом за пределами Казахстана. Модератор поинтересовалась, ожидал ли он такого успеха.

"Я считаю, что тот, кто не верит, – ничего не делает. Мы надеялись, готовились. Я мечтал, чтобы шоу стало популярным, и благодаря зрителям (набирает популярность. – Прим. ред.). Цель проекта Voice Beyond Horizon – открыть дорогу талантам, передать эстафету. Хочется, чтобы за рубежом, когда спрашивают о Казахстане, звучали и другие имена, не только мое", – сказал он.

По его словам, вчера насчитывалось около 2 млрд просмотров.

"Девять лет назад на этом же телеканале я выступал на проекте Am a Singer. Тогда мне было всего 22 года, и я показал свое искусство всему миру. Прошло девять лет, и сейчас я хочу открыть путь другим талантливым ребятам, которым сейчас столько же, сколько было тогда мне", – резюмировал Димаш.

