#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
479.82
559.9
6.15
Общество

Нужно открыть дорогу талантам: Димаш Кудайберген о своем шоу

Фото: Zakon.kz
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на форуме в Астане 9 апреля рассказал о роли музыкального реалити-шоу Voice Beyond Horizon, передает корреспондент Zakon.kz.

Музыкальное реалити-шоу народного артиста Димаша Кудайбергена Voice Beyond Horizon за два месяца показа продемонстрировало впечатляющие результаты, став заметным культурным проектом за пределами Казахстана. Модератор поинтересовалась, ожидал ли он такого успеха.

"Я считаю, что тот, кто не верит, – ничего не делает. Мы надеялись, готовились. Я мечтал, чтобы шоу стало популярным, и благодаря зрителям (набирает популярность. – Прим. ред.). Цель проекта Voice Beyond Horizon – открыть дорогу талантам, передать эстафету. Хочется, чтобы за рубежом, когда спрашивают о Казахстане, звучали и другие имена, не только мое", – сказал он.

По его словам, вчера насчитывалось около 2 млрд просмотров.

"Девять лет назад на этом же телеканале я выступал на проекте Am a Singer. Тогда мне было всего 22 года, и я показал свое искусство всему миру. Прошло девять лет, и сейчас я хочу открыть путь другим талантливым ребятам, которым сейчас столько же, сколько было тогда мне", – резюмировал Димаш.

Ранее всемирно известный казахстанский исполнитель рассказал, как относится к искусственному интеллекту и музыке, созданной с помощью алгоритмов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: