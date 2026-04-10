#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Общество

Генеральный план Алматы предусматривает комплексное преобразование территорий – заместитель акима города

Акимат Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 11:24 Фото: акимат города Алматы
Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов встретился с жителями садоводческих товариществ, расположенных в мкр. Абай Наурызбайского района.

В ходе встречи были обсуждены обращения жителей дачного массива по вопросу изменения целевого назначения земельных участков с садоводства на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Также жители поделились своими мнениями касательно проекта корректировки Генерального плана города, предусматривающего размещение в мкр. Абай социальных объектов, парков, коммерческих и жилых зон.

Бейбут Шаханов отметил, что с учетом активного роста Алматы к 2040 году численность населения может достичь 3,6 млн человек. В этих условиях горожане должны быть обеспечены жильем, рабочими местами и современной инфраструктурой.

Он подчеркнул, что сохранение в границах города территорий с низкой плотностью застройки и разрозненной структурой приводит к дефициту земельных ресурсов, что усиливает маятниковую миграцию населения и увеличивает нагрузку на улично-дорожную сеть.

"Город не может дальше застраивать предгорья. Комплексное преобразование дачных массивов и территорий с индивидуальной застройкой – необходимое условие дальнейшего развития Алматы. Полицентричная модель развития, заложенная в Генеральном плане города, предполагает необходимость трансформации ранее сложившихся районов с созданием зон наибольшей экономической активности – кластеров", – сказал заместитель акима Алматы.

Вместе с тем он подчеркнул, что закладываемые в Генеральном плане функциональные зоны предполагают реализацию проектов при достижении договоренностей с правообладателями земельных участков. При формировании цен того или иного участка ключевую роль играет градостроительное зонирование, закрепленное в Генеральном плане, а не формальное целевое назначение земли.

Айсулу Омарова
Бейбут Шаханов назначен заместителем акима Алматы
16:30, 15 апреля 2024
14:40, 24 мая 2023
22:00, 07 сентября 2025
12:06, Сегодня
11:57, Сегодня
11:45, Сегодня
11:38, Сегодня
