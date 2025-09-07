Замакима Алматы проверил стройки школ и детсадов в двух районах города

Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов 7 сентября проинспектировал ряд строящихся и реконструируемых объектов образования и жилья в Турксибском и Медеуском районах города, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе акимата.

В ходе объезда он посетил детский сад на 260 мест, готовность которого составляет 96%. Шаханов поручил завершить работы в срок и уделить внимание благоустройству территории.

Заместитель акима также ознакомился со строительством школы на 2 тыс. мест, где общая готовность оценивается в 80%. Он потребовал увеличить количество рабочих для ускорения темпов строительства.

Кроме того, Шаханов проверил прокладку инженерных коммуникаций и строительство многоквартирных домов в микрорайоне Кайрат, поручив усилить контроль за качеством и безопасностью сетей.

Завершающим пунктом стала реконструкция школы №99 с пристройкой, где зафиксировано отставание от графика на 20 дней при готовности 75%. Заместитель акима потребовал устранить причины задержки и сократить сроки.

По итогам инспекции Управлению строительства поручено организовать регулярный мониторинг сроков и качества работ, а подрядным организациям – соблюдать чистоту на площадках в рамках акции "Таза Казахстан".

