Дроны предупреждают об опасности для детей в Туркестанской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области проводит профилактическую работу по предотвращению выпадения детей из окон с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

С помощью дрона вблизи многоквартирных жилых домов транслировались голосовые предупреждения о соблюдении правил безопасности.

Жителям напомнили о необходимости не оставлять детей без присмотра, устанавливать защитные устройства на окна и соблюдать меры безопасности.

Отмечается, что цель мероприятия – предупреждение несчастных случаев и повышение уровня культуры безопасности населения.

Между тем в Костанайской области недавно зарегистрировали сразу три трагических случая выпадения детей из окон. В этой связи пресс-служба МЧС РК так же предупредила людей о рисках при помощи беспилотного летательного аппарата с громкоговорителем.