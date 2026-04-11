#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
473.13
554.08
6.13
Общество

Дроны предупреждают об опасности для детей в Туркестанской области

Дети, окна, Туркестанская область , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 09:26 Фото: pexels
Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области проводит профилактическую работу по предотвращению выпадения детей из окон с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

С помощью дрона вблизи многоквартирных жилых домов транслировались голосовые предупреждения о соблюдении правил безопасности.

Жителям напомнили о необходимости не оставлять детей без присмотра, устанавливать защитные устройства на окна и соблюдать меры безопасности.

Отмечается, что цель мероприятия – предупреждение несчастных случаев и повышение уровня культуры безопасности населения.

Между тем в Костанайской области недавно зарегистрировали сразу три трагических случая выпадения детей из окон. В этой связи пресс-служба МЧС РК так же предупредила людей о рисках при помощи беспилотного летательного аппарата с громкоговорителем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: