Три трагедии с детьми произошли за короткое время в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрированы три трагических случая выпадения детей из окон, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим пресс-служба МЧС РК предупреждает людей о рисках при помощи беспилотного летательного аппарата с громкоговорителем и напоминает:
- не оставлять окна открытыми;
- устанавливать защитные замки;
- никогда не оставлять детей без присмотра.
"Мгновение невнимательности может привести к непоправимой трагедии. Безопасность детей – наша общая ответственность", – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что двое маленьких детей погибли из-за старого холодильника.
