Три трагедии с детьми произошли за короткое время в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрированы три трагических случая выпадения детей из окон, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим пресс-служба МЧС РК предупреждает людей о рисках при помощи беспилотного летательного аппарата с громкоговорителем и напоминает:

не оставлять окна открытыми;

устанавливать защитные замки;

никогда не оставлять детей без присмотра.

"Мгновение невнимательности может привести к непоправимой трагедии. Безопасность детей – наша общая ответственность", – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что двое маленьких детей погибли из-за старого холодильника.