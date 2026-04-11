В ЗКО собрали 760 тонн мусора с 423 локаций за один день в рамках акции "Таза Қазақстан"
Участие в акции приняли сотрудники государственных учреждений и крупных компаний, представители молодежных и волонтерских движений, а также простые жители региона, принимая участие целыми семьями.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Акция приобрела по-настоящему массовый и объединяющий характер.
Участники очищали улицы, дворовые территории, парки и скверы, приводили в порядок придорожные зоны, заборы домов, занимались благоустройством и посадкой деревьев.
Экологическую акцию активно поддержали крупные компании ТОО "Word Green Company", ТОО "Жайық ет", АО "Аксай Газ Сервис", ТОО "KMG Parker Drilling Company".
В целом, на 423 локациях собрано более 760 тонн мусора.
В экологической акции приняли участие более 10 000 жителей, задействовано более 120 единиц техники.
