Правовое сознание – залог зрелого общества

В Атырауской области в рамках концепции "Закон и порядок" состоялась содержательная встреча на тему "Гражданское воспитание, правовая культура и социальная ответственность молодежи".

Мероприятие, собравшее представителей интеллигенции, государственных служащих, активную молодежь, юных спортсменов и победителей олимпиад по различным предметам, стало важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов воспитания подрастающего поколения.

Открывая встречу, прокурор Атырауской области Мадияр Басшыбаев отметил, что верховенство закона и общественный порядок являются основой стабильного общества. По его словам, формирование поколения с высоким уровнем правовой культуры и ответственности – общая задача для всех.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ходе мероприятия заместитель прокурора Атырауской области Дархан Жылангозов подробно остановился на сути принципа "Закон и порядок" и проанализировал проводимую в регионе работу. Представленный участникам специальный видеоролик также подчеркнул актуальность вопросов правового воспитания.

Заместитель акима Атырауской области Дарын Шамуратов, говоря о молодежной политике региона, отметил, что ключевую роль в воспитании молодежи играют среда и ценности. Он подчеркнул, что для формирования сознательного поколения необходима совместная работа семьи, школы и общества.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Председатель областного совета ветеранов Мурат Утешов акцентировал внимание на преемственности в воспитании молодежи, подчеркнув, что жизненный опыт старшего поколения служит ориентиром для молодых. По его словам, воспитание, основанное на национальных ценностях, является основой духовно крепкого общества.

Молодежные организации также активно участвуют в этом направлении. Ануарбек Батаев представил проекты общественного объединения "Дала қырандары" в регионе, рассказав о работе по профилактике правонарушений среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни и укреплению патриотического воспитания.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Также на встрече выступили главный редактор областной общественно-политической газеты "Атырау" Назарбек Косшиев, спортсмен Айбат Рахманов и Аида Хайруллина. Они поделились мнениями о значении общественной активности молодежи, роли спорта как инструмента воспитания и влиянии информационного пространства. По мнению спикеров, современная молодежь должна быть не только образованной, но и уважающей закон, неравнодушной к будущему страны.

В ходе встречи были награждены активные граждане.