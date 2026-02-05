#Казахстан в сравнении
Общество

Вектор права: в СКО оказали правовую и социальную помощь подучетным службы пробации

Вектор права, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 11:14 Фото: акимат СКО
В Петропавловске прошла акция "Вектор права" для граждан, находящихся на учете службы пробации. Мероприятие организовали в рамках концепции "Закон и Порядок".

Главная цель – помочь в социализации, разъяснить права и возможности государственной поддержки, а также предупредить о последствиях повторных правонарушений.

К участию привлекли представителей социально-правового блока, адвокатов, специалистов банковской системы и других компетентных лиц. Формат сделали максимально практичным, чтобы участники могли не просто выслушать общие рекомендации, а получить адресные консультации по жизненно важным вопросам – от трудоустройства и восстановления документов до финансовых и юридических нюансов.

Фото: акимат СКО

"К участию привлечены государственные органы социально-правового блока, адвокаты, специалисты банковской системы и другие компетентные лица. Сейчас осужденным быстро и качественно оказываются услуги по разъяснению жизненно важных вопросов. Акция охватывает порядка 500 подучетных лиц. Мы заинтересованы, чтобы каждый осужденный стал на путь исправления и реализовал себя в труде, семье и обществе", – отметил прокурор Петропавловска Галымжан Аубакиров.

На встречу пришли граждане, находящиеся под пробационным контролем. В ходе акции участникам разъяснили порядок получения социальных выплат, возможности трудоустройства, вопросы медицинского обслуживания, а также напомнили об ответственности за нарушение требований пробационного контроля.

Фото: акимат СКО

"Особое внимание было уделено открытому диалогу, где осужденный имел возможность подойти к необходимому государственному органу и задать интересующий его вопрос, взамен получить квалифицированный, доступный и понятный ответ. Проведение акции "Вектор права" способствует формированию уважительного отношения к закону, предупреждению повторных правонарушений и успешной интеграции осужденных в общество, что полностью соответствует программе "Закон и Порядок", – добавила заместитель начальника отдела службы пробации Петропавловска Мадина Ельжасова.

Отдельный блок встречи посвятили мерам поддержки предпринимательства. Участникам рассказали о возможностях фонда "Даму", включая обучение и инструменты, которые помогают запустить или развивать свое дело при сниженной финансовой нагрузке.

Фото: акимат СКО

"Фонд "Даму" предлагает предпринимателям основные виды государственной поддержки, включая инструменты в виде гарантирования и льготного финансирования, направленные на расширение доступа к кредитным ресурсам и снижение финансовой нагрузки на предпринимателей. Внедрены 2 инструмента гарантирования: гарантийный фонд-1 – для проектов, где сумма кредита до 7 миллиардов тенге, и гарантийный фонд-2 – для крупных инвестиционных проектов с объемом финансирования свыше 7 миллиардов тенге. Программа "Өрлеу" – льготное финансирование по ставке не выше 12,6% годовых. Субсидирование – государство покрывает до 40% ставки вознаграждения по кредитам для малого бизнеса", – рассказал заместитель директора филиала Фонда развития предпринимательства "Даму" по СКО Серикбек Саржан.

Акцент сделали на открытом диалоге: каждый участник мог задать свой вопрос и получить понятный, прикладной ответ от специалистов – без формальностей и сложных формулировок. Организаторы подчеркивают, что такая поддержка помогает людям, находящимся на учете, быстрее адаптироваться, найти работу и устойчивую опору в обществе, снижая риск повторных правонарушений.

Фото: акимат СКО

Айсулу Омарова
