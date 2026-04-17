Обрушение берега реки Келес угрожает домам и школе в Туркестанской области

Жители села Жуантобе в Туркестанской области боятся, что их дома рухнут и уйдут под воду. Вся причина в реке, берега которой только за последний месяц обвалились на десятки метров, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, дом одного из сельчан вместе с берегом обрушился в реку, уплыли летняя беседка и некоторые хозпостройки.

"Дом стоял целый, и всего за месяц все дошло до такого состояния. Берег обвалился примерно метров на 10-20. Здесь у нас были хозпостройки, стоял высоковольтный столб, была летняя беседка – все рухнуло в воду". Карлыгаш Кенес

По словам сельчан, река активно меняет русло. А виноваты в этом те, кто добывает выше по устью камень без надзора. Местные приметили, как только слышна работа на карьере, увеличивается объем воды и начинается обвал.

"Там копают, тут рушится. Если этот обрыв рухнет, под угрозой окажется и школа. Обвал уже подобрался к школьному забору. С этой стороны домов 30-40, и с той стороны тоже немало домов в опасной зоне. Везде обращались, никто ничего не делает. Поэтому мы все сейчас и бьем тревогу". Рустем Оразбаев

Сельчане говорят, еще с прошлого года обращаются во все инстанции. Результатов нет, а страх растет с каждым днем. И когда река наполняется, бояться воды уже начинают жители не только Жуантобе, но и сел Жузимдик и Казахстан.

"В 2024 году мы провели работы по выпрямлению русла Келеса в 11 местах. Сейчас по факту подмыва берегов на отрезке от Абая до Гани Муратбаева мы составили соответствующие акты и направили их в управление по чрезвычайным ситуациям. Далее будем решать вопрос". Замакима Келесского района Сулеймен Жылкыбаев

Чиновник заверил: ситуация находится под контролем, и руслом обязательно займутся. Для проверки работ на карьере планируют даже привлечь полицию. Однако сельчане пока верят всему с трудом. Ведь в прошлом году они уже слышали подобные обещания.

Ранее депутат Мажилиса Абуталип Мутали заявил о том, что регионы Казахстана беззащитны перед селями.