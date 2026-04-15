Общество

Регионы Казахстана беззащитны перед селями – депутат бьет тревогу

Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Абуталип Мутали 15 апреля 2026 года в своем депзапросе обозначил проблему селевой безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, за период 2021-2025 годов на территории страны зафиксировано 17 случаев селевых проявлений.

"При этом все они отнесены к событиям с "минимальным воздействием" и отсутствием ущерба. Основной причиной указанных явлений названы интенсивные атмосферные осадки. При этом представленные данные носят обобщенный характер и не содержат детализированной информации о потенциальных рисках, уязвимых населенных пунктах и прогнозируемых сценариях развития чрезвычайных ситуаций. Отдельного внимания заслуживает крайне низкий уровень инженерной защищенности", – сказал Мутали.

Он подчеркнул, что за последние годы реализован лишь единичный крупный инфраструктурный проект – селезадерживающая плотина "Аюсай" в Алматы, что не соответствует масштабу потенциальных угроз в других селеопасных регионах, включая область Жетысу, Алматинскую и Жамбылскую области.

"Простыми словами, многие наши регионы беззащитны перед селями, и просто везет, что это не привело к печальным последствиям. Анализ цифровой составляющей показывает, что, несмотря на использование геоинформационных сервисов Қазақстан Ғарыш Сапары и внедрение локальных систем мониторинга, в стране отсутствуют полноценные системы раннего прогнозирования с использованием искусственного интеллекта, интеграция сенсорных данных с аналитическими моделями, а также достаточные вычислительные мощности для обработки больших массивов данных. Система носит ограниченный территориальный характер и фактически охватывает преимущественно Алматы. При этом часть датчиков демонтируется в межсезонный период, что снижает непрерывность наблюдений", – отметил Мутали.

Серьезную обеспокоенность у депутата вызывает уровень охвата населения системами экстренного оповещения – порядка 50,5%, что означает, что почти половина граждан может не получить своевременное предупреждение в случае чрезвычайной ситуации.

Также установлено отсутствие системного финансирования селевой безопасности: на уровне государственных программ и проектов целевые бюджетные средства за последние годы не выделялись, что свидетельствует о фрагментарности реализуемой политики.

Для исправления ситуации он предлагает следующие меры:

  • инициировать разработку и утверждение единой государственной программы по селевой безопасности с отдельным финансированием;
  • провести ревизию причин ограниченного строительства защитных сооружений в селеопасных регионах и представить актуализированную оценку потенциального ущерба по сценариям чрезвычайных ситуаций;
  • определить жесткие сроки внедрения систем, обеспечивающих 100% покрытие населения современными системами экстренного оповещения во всех паводко- и селеопасных зонах;
  • обеспечить качественный переход от простого мониторинга к полноценному внедрению систем прогнозирования на базе искусственного интеллекта и интеграции всех сенсорных данных в единую аналитическую платформу.

В марте МЧС предупредило казахстанцев об опасности схода лавин.

Азамат Сыздыкбаев
