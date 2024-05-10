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Синоптики: В Алматинской области одна из рек может выйти из берегов и затопить дома

Синоптики: в Алматинской области одна из рек может выйти из берегов и затопить дома, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 18:37 Фото: pixabay
Река Проходная может выйти из берегов и затопить дома в Алматинской области, предупредили синоптики, сообщает Zakon.kz.

Госметеослужба "Казгидромет" 10 мая выпустила штормовое предупреждение.

"На гидрологическом посту р. Узын Каргалы – п. Фабричный (Алматинская область) в результате интенсивного снеготаяния в горах и повышения температурного фона наблюдается резкое повышение уровня воды. Уровень воды 10 мая на 17:30 составил 160 см. Возможно дальнейшее повышение уровня воды", – говорится в сообщении.

Также синоптики сообщили, что на гидрологическом посту р. Проходная – устье в результате прохождения сильных осадков и повышения температурного фона наблюдается резкое повышение уровня воды.

"Уровень воды 10 мая на 17:30 составил 298 см. Возможно дальнейшее повышение уровня воды. Критический уровень – 310 см. Примечание: при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", – заявили в "Казгидромете".

Ранее пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана предоставила Zakon.kz информацию о ситуации на водохранилищах страны на сегодня, 10 мая 2024 года. Подробнее можно прочитать здесь

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