Доступная медицина в селе и городе: как реализуются национальные проекты в Акмолинской области

Программа "Ауыл – ел бесігі" и национальный проект по модернизации сельского здравоохранения трансформировали медицинскую карту Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в регионе работают 560 медорганизаций и более 12 тысяч сотрудников, а доступность услуг в селах обеспечивают 38 новых объектов первичной помощи.

Развитие инфраструктуры идет по нарастающей: в этом году только в Сандыктауском районе построят еще три объекта – врачебные амбулатории в Каменке и Лесном, а также ФАП в селе Байдалы.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Особое внимание уделяется оснащению медицинских организаций. В рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2027 годы в текущем году предусмотрена закупка 6 единиц медицинской техники. Это передвижные маммографы, стационарные маммографы, система УЗИ экспертного класса с 4 датчиками, анестезиологическая рабочая станция для МРТ. Оборудование позволит значительно повысить уровень ранней диагностики, особенно среди женского населения и жителей отдаленных районов, – добавил руководитель облздрава Нариман Ермек выступая на брифинге в РСК.

Параллельно масштабное обновление затронуло районные центры. В Атбасарской районной больнице завершен капитальный ремонт. К началу мая здесь введут в эксплуатацию обновленное детское отделение и пристройку под МРТ, суммарные инвестиции в которые превысили 700 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В областном центре продолжается строительство флагманского проекта – многопрофильной больницы на 630 коек. Объект готов на уже более чем наполовину, его запуск в следующем году создаст в регионе медицинский хаб международного уровня, объединяющий диагностику, стационар и реабилитацию.

Модернизация касается и расширения специализаций: в областных клиниках уже открыты отделения гематологии, ревматологии и самостоятельная урологическая служба с иннова ционным оборудованием.

Итогом этой работы стало включение 294 перспективных сел области в перечень населенных пунктов с высоким потенциалом развития. В них проживает почти 400 тысяч человек – это 88% сельского населения региона.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Проект "Ауыл – ел бесігі" за семь лет направил 77 млрд тенге на создание комфортной среды, реализовав 423 проекта. Здравоохранение здесь идет в неразрывной связке с общей инфраструктурой: в регионе не только построены и отремонтированы десятки медицинских объектов, включая Сандыктаускую ЦРБ, но и обновлены сотни километров дорог, сетей водоснабжения и освещения.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Такой комплексный подход превращает современные больницы и амбулатории в часть единой, развитой экосистемы, где качество жизни в ауле перестает уступать городскому.