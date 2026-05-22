События

Национальный проект МЭКС: в Астане обсудили меры поддержки отечественных производителей

форум в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 17:31 Фото: Министерство промышленности и строительства
В Астане состоялся семинар-совещание на тему "Локализация производства в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов"(МЭКС)".

Мероприятие объединило представителей государственных органов, субъектов естественных монополий, отраслевых организаций и казахстанских производителей промышленной продукции.

С приветственным словом к участникам выступил вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Олжас Сапарбеков. В своем выступлении он подчеркнул, что Национальный проект МЭКС рассматривается Правительством не только как инфраструктурная программа, но и как важный инструмент развития отечественного производства и формирования устойчивой промышленной базы для энергетического и коммунального секторов страны.

"В рамках реализации Национального проекта МЭКС государством сформированы необходимые механизмы поддержки отечественных товаропроизводителей. Мы рассчитываем, что казахстанский бизнес будет активно включаться в проекты модернизации, повышая уровень локализации, качество продукции и технологические компетенции", – отметил вице-министр.

Он также подчеркнул, что одним из ключевых направлений Национального проекта является развитие внутристрановой ценности и поддержка казахстанских товаропроизводителей. По словам Олжаса Сапарбекова, в Казахстане уже сформирован значительный промышленный потенциал в сферах машиностроения, металлообработки, производства строительных материалов, химической и нефтегазохимической промышленности, способный конкурировать с зарубежными аналогами по качеству продукции.

При этом, по словам вице-министра, в рамках Национального проекта МЭКС прогнозная потребность составляет более 2700 наименований товаров на сумму порядка 2,2 трлн тенге.

В ходе семинара было отмечено, что нормативная и институциональная база Национального проекта МЭКС выстроена с приоритетом поддержки отечественных производителей. В частности, предусмотрены механизмы закупок, офтейк-контракты и инструменты цифрового сопровождения проектов, направленные на расширение участия казахстанских предприятий в реализации инициатив МЭКС.

В рамках семинара участники обсудили вопросы включения отечественной продукции в проектно-сметную документацию, стандартизации, развития производственной кооперации, тарифообразования, а также механизмы расширения участия казахстанских производителей в проектах МЭКС.

Программа мероприятия включала несколько тематических дискуссионных блоков, посвященных вопросам локализации новых производств, требованиям к производителям, внедрению стандартов и развитию кооперации внутри страны. Отдельное внимание участники уделили вопросам формирования карты производственных дефицитов, внедрения современных технологий и совершенствования системы лабораторного контроля качества.

Помимо деловой программы, на площадке семинара работали выставочная зона продукции казахстанских производителей и B2B-площадка для проведения прямых переговоров, консультаций и обсуждения заявок по проектам МЭКС.

В рамках мероприятия запланировано подписание соглашений о совместной деятельности и сотрудничестве между участниками рынка.

Организаторы отметили, что проведение подобных отраслевых площадок способствует развитию конструктивного диалога между государством, бизнесом и отраслевыми организациями, а также повышению уровня локализации и промышленной кооперации в Казахстане.

