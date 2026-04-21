Из-за ремонта перекроют участок улицы Кенесары в Астане

В Астане по улице Кенесары проводятся ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

Ремонтные работы производит столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом передает официальный сайт акимата Астаны.

Так, с 20 апреля начаты работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна ул. Кенесары на участке от ул. А. Сембинова до пр. Сарыарка.

"В связи с этим движение на вышеуказанном участке будут перекрывать поэтапно", – говорится в сообщении.

В связи с проведением в Астане ряда международных политических мероприятий 20-24 апреля 2026 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.