Из-за ремонта перекроют участок улицы Кенесары в Астане
Фото: Zakon.kz
В Астане по улице Кенесары проводятся ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.
Ремонтные работы производит столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом передает официальный сайт акимата Астаны.
Так, с 20 апреля начаты работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна ул. Кенесары на участке от ул. А. Сембинова до пр. Сарыарка.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
"В связи с этим движение на вышеуказанном участке будут перекрывать поэтапно", – говорится в сообщении.
В связи с проведением в Астане ряда международных политических мероприятий 20-24 апреля 2026 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript