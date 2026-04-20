Общество

С важным предупреждением обратилась к жителям Астаны Служба госохраны

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 13:33 Фото: Instagram/sgork_official
Служба государственной охраны (СГО) Казахстана 20 апреля 2026 года обратилась к жителям и гостям Астаны с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили о предстоящих на начавшейся неделе важных мероприятиях.

"Уважаемые жители и гости города Астаны! В связи с проведением в Астане ряда международных политических мероприятий 20-24 апреля 2026 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня", – говорится в сообщении.

В Акорде ранее рассказали, что 20-23 апреля Казахстан с государственным визитом посетит президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. 22-24 апреля Астана примет Региональный экологический саммит. В мероприятии примут участие главы государств и правительств ряда стран, а также руководители международных организаций. Также 22 апреля под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

