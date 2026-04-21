Общество

"Я паркуюсь как...": в Алматы массово скручивают номера и забирают машины

неправильная парковка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 13:33
В полиции Алматы 21 апреля 2026 года рассказали о ситуации с соблюдением требований правильной парковки, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) показали видео с выявлением фактов хаотичной парковки, в том числе перекрытия проезда спецмашин. В таких случаях либо скручивают госномера, либо эвакуируют на штрафстоянку.

"С начала года пресечено более 15 тысяч нарушений правил парковки. Полицейские фиксируют многочисленные факты хаотичной парковки во дворах: автомобили размещаются на газонах, тротуарах, бордюрах, а также с нарушением правил благоустройства. Отдельную обеспокоенность вызывает перекрытие проездов для транспорта экстренных служб, что в случае чрезвычайной ситуации может привести к тяжелым последствиям", – сообщили в ДП.

В полиции отмечают, что выявленное количество нарушений правил парковки – показатель того, насколько актуальна эта проблема.

Водителей призывают проявлять ответственность и уважение к окружающим.

В центре внимания полиции Алматы не только парковка. Сегодня, 21 апреля, в ДП также рассказали об общегородском собрании с участием родителей в рамках работы по профилактике преступлений среди несовершеннолетних.

Ирина Капитанова
Читайте также
Почему в Алматы машины массово забирают на штрафстоянки
09:32, 03 апреля 2026
Почему в Алматы машины массово забирают на штрафстоянки
Машину с номером ANTIKOR отправили на штрафстоянку в Алматы
16:06, 19 февраля 2025
Машину с номером ANTIKOR отправили на штрафстоянку в Алматы
241 протокол за рейд: водителей массово штрафуют в Алматы
15:40, 17 апреля 2026
241 протокол за рейд: водителей массово штрафуют в Алматы
Читайте также
Известный футбольный комментатор стал руководителем в команде КПЛ
13:40, Сегодня
Известный футбольный комментатор стал руководителем в команде КПЛ
"Она готова": мировой теннис "анонсировал" участие Елены Рыбакиной в Мадриде
13:26, Сегодня
"Она готова": мировой теннис "анонсировал" участие Елены Рыбакиной в Мадриде
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
13:12, Сегодня
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
13:06, Сегодня
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
