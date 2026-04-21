"Я паркуюсь как...": в Алматы массово скручивают номера и забирают машины

В полиции Алматы 21 апреля 2026 года рассказали о ситуации с соблюдением требований правильной парковки, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) показали видео с выявлением фактов хаотичной парковки, в том числе перекрытия проезда спецмашин. В таких случаях либо скручивают госномера, либо эвакуируют на штрафстоянку.

"С начала года пресечено более 15 тысяч нарушений правил парковки. Полицейские фиксируют многочисленные факты хаотичной парковки во дворах: автомобили размещаются на газонах, тротуарах, бордюрах, а также с нарушением правил благоустройства. Отдельную обеспокоенность вызывает перекрытие проездов для транспорта экстренных служб, что в случае чрезвычайной ситуации может привести к тяжелым последствиям", – сообщили в ДП.

В полиции отмечают, что выявленное количество нарушений правил парковки – показатель того, насколько актуальна эта проблема.

Водителей призывают проявлять ответственность и уважение к окружающим.

В центре внимания полиции Алматы не только парковка. Сегодня, 21 апреля, в ДП также рассказали об общегородском собрании с участием родителей в рамках работы по профилактике преступлений среди несовершеннолетних.