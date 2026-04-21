Общество

"Усильте контроль!" – полиция Алматы выступила с призывом

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 12:21 Фото: pexels
Общегородское родительское собрание провела полиция Алматы. Взрослым напомнили, что именно родители в первую очередь несут ответственность за воспитание подрастающего поколения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 21 апреля 2026 года рассказали, что в мероприятии приняли участие стражи порядка, представители системы образования, а также родительская общественность города. Основная тема встречи "Ответственность родителей – ключевой фактор безопасности детей".

Начальник ДП Алматы Айдын Кабдулдинов отметил, что безопасность детей начинается в семье и зависит от ежедневного участия взрослых в жизни ребенка.

"Мы сегодня говорим не просто о профилактике. Мы говорим о будущем наших детей. Ни одна школа, ни один государственный орган не заменит внимания родителей. Именно в семье формируется отношение к закону, к ответственности и к окружающему миру", – обозначил глава алматинской полиции.

На собрании особое внимание уделили вопросам подростковой преступности, кибербезопасности и дорожной безопасности.

"В современных условиях на детей оказывают влияние цифровая среда, социальные сети и доступ к информации, в том числе потенциально опасной. В этой связи подчеркивается необходимость усиления родительского контроля и взаимодействия семьи с образовательными учреждениями и правоохранительными органами", – отметили на собрании.

Внимание акцентировали на том, что значительная часть правонарушений среди несовершеннолетних связана с отсутствием контроля со стороны взрослых, вовлечением подростков в интернет-мошеннические схемы, а также нарушениями правил дорожного движения при использовании самокатов и мопедов.

Внимание казахстанцев ранее привлек алматинец, который показывал дурной пример своим детям, кидая камни в вольер с львами в зоопарке.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Увеличение числа патрульных на улицах Алматы объяснили в полиции
09:43, 14 июня 2024
Запуск фейерверков в городе – обращение полиции Алматы
12:00, 15 декабря 2025
Полиция Алматы обратилась к незарегистрированным жителям города
09:22, 19 декабря 2024
"Алтай" никак не может вернуться на родной стадион
11:58, Сегодня
Дорога к трофею: стали известны соперницы Рыбакиной на пути к титулу в Мадриде
11:41, Сегодня
Два сета решили судьбу матча Амира Омарханова с полуфиналистом US Open в Шымкенте
11:28, Сегодня
Казахстан выиграл командный зачёт чемпионата мира по шахматам
11:20, Сегодня
