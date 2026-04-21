В акимате Алматы рассказали подробности программы реновации фасадов

В Алматы в текущем году планируется провести масштабное обновление фасадов жилых домов. Как сообщили в акимате города, главная цель – обновить внешний облик зданий, бережно сохранив их исторический характер, сообщает Zakon.kz.

По словам архитектора, генерального директора "Алматыгенплан" Асхата Садуова, программа призвана повысить архитектурную выразительность городской среды и одновременно улучшить эксплуатационные характеристики домов, включая тепло- и звукоизоляцию, а также защиту от влаги.

В первую очередь в программу включаются дома постройки конца 1950-х годов, фасады которых объективно нуждаются в обновлении. Важным критерием является их расположение – магистральные улицы, формирующие архитектурный облик города. При формировании проектных решений учитывается исторический контекст и особенности существующего архитектурного ансамбля, – отметил урбанист.

В акимате подчеркнули, что все работы квалифицированными подрядными организациями, при непосредственном участии управлений архитектуры и градостроительного контроля.

Перед началом работ на каждом объекте в обязательном порядке проводятся встречи с жителями. На них обсуждаются графики, решаются организационные вопросы, собираются предложения и замечания. Итоговые проектные решения принимаются только с учетом мнения собственников. Основной инструмент информирования – прямые встречи с жильцами перед началом работ, на которых подробно разъясняются все этапы реализации и принимаются встречные предложения, – отметил аким Алмалинского района Арман Шамшин.

Председатель правления ОЮЛ "Союз камнеобрабатывающей отрасли Казахстана Даурен Агзымов акцентировал на качестве используемых при реконструкции материалов. По его словам, к применяемым материалам предъявляются строгие требования по прочности, долговечности, устойчивости к климатическим воздействиям, экологической безопасности и соответствию действующим строительным нормам.

Мы внимательно оцениваем эстетические характеристики материалов и их гармоничность в контексте архитектурного облика здания. Для облицовки используется камень с микропористой структурой. Он позволяет стенам "дышать", что исключает скопление влаги и появление плесени, а также служит отличным тепло- и звукоизолятором. Финальным этапом монтажа является гидрофобизация – специальная обработка, которая защищает фасад от осадков и значительно продлевает срок его службы, – рассказал Даурен Агзымов.

По его словам, в начале 2025 года уже завершилась облицовка трех домов: ул. Панфилова, 126; ул. Жамбыла, 48; пр. Назарбаева, 149, и теперь они образуют красивый, единый архитектурный ансамбль.

Результат наглядно показал высокое качество работ и эффективность выбранных технологических решений. И самое главное, что все сделано за счет города, а не средств КСК или ОСИ, – поделился своим мнением Даурен Агзымов.

Жители домов, фасады которых уже прошли обновление, положительно оценивают результаты. "Город заметно преображается – фасады стали аккуратнее, улицы выглядят более ухоженно и целостно. Особенно это заметно на центральных улицах, где формируется единый архитектурный облик", – отметил алматинец Турар Рахимберлин.

Фотографии "До / После"

Панфилова 126

ул. Жамбыла, 48

пр. Назарбаева, 149

Фотографии домов, где проводятся работы

ул. Шевченко, 57

пр. Назарбаева, 161

пр. Назарбаева, 163

