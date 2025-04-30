Масштабное благоустройство "от фасада до фасада" охватит 142 улицы в Алматы

В Алматы продолжается масштабная инициатива по благоустройству города "Таза Қазақстан". В этом году работы проходят по принципу "от фасада до фасада", охватывая не только уборку, но и полное обновление городской среды.

В работах по благоустройству задействовано 1 тыс. единиц спецтехники и около 1,5 тыс. рабочих, силами которых уже вывезено более 2400 тонн кубометров мусора по всему городу.

28 апреля стартовал третий этап акции "Таза Қазақстан". Планируется комплексная уборка тротуаров, санитарная обрезка деревьев, восстановление уличного освещения и озеленение.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Цель кампании – преобразить 142 улицы общей протяженностью порядка 355 км во всех восьми районах мегаполиса.

Комплексная уборка подразумевает восстановление тротуаров, проведение ямочного ремонта, санитарную обрезку деревьев, восстановление уличного освещения и озеленение.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов отметил, что в этом году в программу были внесены изменения – теперь акция ориентирована на привлечение владельцев зданий. Она охватывает не только уборку города, но и улучшение внешнего облика улиц.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Все собственники домов и бизнесмены, которые получили паспорта благоустройства, теперь в ответе за прилегающую территорию. Они должны привести в порядок внешний вид своей территории – столбы, вывески, крыльцо. В рамках акции составлено 158 паспортов благоустройства и наложено 43 административных штрафа. За каждый участок улицы отвечают разные структуры: к примеру, за столбы – районный акимат, за ремонт дорог и светофоров – Управление городской мобильности и так далее. В результате благоустройства наш город станет опрятнее и краше". Бейбут Шаханов

Одним из значимых шагов в улучшении городской инфраструктуры стало размещение 12 тысяч уличных урн увеличенного объема. Помимо этих работ ведется обработка почвы на газонах: снимается верхний уплотненный слой земли, чтобы улучшить доступ воздуха и влаги корням. Такие работы помогают зеленым зонам быстрее восстановиться после зимы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Своим мнением относительно того, как проходит акция "Таза Қазақстан", поделились жители города и работники коммунальных служб.

"Я живу здесь давно и вижу, как с каждым годом район становится чище и уютнее. Зимой улицы регулярно чистили от снега, посыпали, чтобы не было скользко. Сейчас, весной, активно убирают мусор, красят, обрезают деревья, моют фасады. Видно, что работы идут комплексно. Хотелось бы отметить, что чистота зависит не только от коммунальных служб, но и от нас самих", – считает житель Медеуского района Асылжан Абдумуталиев.

В свою очередь поддержка горожан важна для работников коммунальных служб.

"С раннего утра и до вечера на ногах – подметаем, собираем мусор, чистим арыки. Работаем каждый день, чтобы район был чистым и ухоженным. Особенно ощущается важность моей работы, когда люди благодарят нас. Если просто не мусорят – это для нас уже большая поддержка и демонстрация уважения к профессии", – говорит сотрудница "Алматы Тазалық" Анаргуль Бейсенбек.