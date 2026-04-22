Правовой форум с аватарами на базе ИИ провели в Семее

В библиотеке имени Абая города Семей проведен правовой форум "Закон. Ответственность. Будущее", направленный на повышение правовой грамотности несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете, сообщает Zakon.kz.

Форум проведен с применением цифровых аватаров на базе искусственного интеллекта и голографической визуализации практических ситуаций.

В мероприятии приняли участие более 150 учащихся школ и колледжей. Обсуждены вопросы вовлечения подростков в противоправную деятельность через мессенджеры и обеспечения интернет-безопасности.

Мероприятие завершилось викториной "Знаешь ли ты закон?". Активные участники награждены. Присутствующие подчеркнули необходимость формирования правовой культуры и личной ответственности среди молодежи.