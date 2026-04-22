Общество

Правовой форум с аватарами на базе ИИ провели в Семее

В библиотеке имени Абая города Семей проведен правовой форум "Закон. Ответственность. Будущее", направленный на повышение правовой грамотности несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете, сообщает Zakon.kz.

Форум проведен с применением цифровых аватаров на базе искусственного интеллекта и голографической визуализации практических ситуаций.

В мероприятии приняли участие более 150 учащихся школ и колледжей. Обсуждены вопросы вовлечения подростков в противоправную деятельность через мессенджеры и обеспечения интернет-безопасности.

Мероприятие завершилось викториной "Знаешь ли ты закон?". Активные участники награждены. Присутствующие подчеркнули необходимость формирования правовой культуры и личной ответственности среди молодежи.

Айсулу Омарова
Читайте также
Закон и порядок: 165 несовершеннолетних доставили в полицию в Астане
17:29, 27 ноября 2024
"Азбука правопорядка": карагандинцам показали работу областных управлений
19:15, 17 декабря 2025
"Азбука правопорядка": карагандинцам показали работу областных управлений
В Шымкенте прошла республиканская акция "Народный юрист"
21:17, 31 октября 2025
В Шымкенте прошла республиканская акция "Народный юрист"
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские каратистки возглавляют мировой рейтинг
11:10, Сегодня
Казахстанские каратистки возглавляют мировой рейтинг
Нурбол Жумаскалиев выступил с заявлением после увольнения из "Тобыла"
11:00, Сегодня
Нурбол Жумаскалиев выступил с заявлением после увольнения из "Тобыла"
Стала известна дата начала строительства нового стадиона в Кокшетау
10:42, Сегодня
Стала известна дата начала строительства нового стадиона в Кокшетау
Илия Топурия согласился подраться с Арманом Царукяном
10:25, Сегодня
Илия Топурия согласился подраться с Арманом Царукяном
