Общество

У мавзолея Яссауи американский турист потерял 6-летнего ребенка

Туркестан, город Туркестан, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 14:00 Фото: akorda.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Туркестанской области оперативно нашли потерявшегося ребенка-туриста, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 22 апреля 2026 года поделились в пресс-службе ДП региона:

"Гражданин США Иоаннис Пикалов вместе с семьей приехал в Туркестан с туристической поездкой. Во время прогулки его 6-летний сын потерялся вблизи мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Не сумев самостоятельно найти ребенка, мужчина незамедлительно обратился к сотрудникам туристической полиции. С момента поступления обращения полицейские сразу же приступили к проведению поисковых мероприятий".

Стражи порядка обследовали место происшествия и прилегающую территорию, используя камеры видеонаблюдения для установления направления передвижения ребенка.

Кроме того, были проверены близлежащие объекты, в том числе торговые точки, а ориентировки доведены до патрульных нарядов и организовано слаженное взаимодействие служб.

"Ребенок в течение нескольких часов был найден в одном из ближайших магазинов, и в целости и сохранности передан родителям".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В свою очередь иностранец выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативность и профессионализм.

3 апреля 2026 года мы писали о казахстанском полицейском, который помог водителю из Грузии.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
