Полицейские спасли ребенка, потерявшего сознание в Кызылорде

Сотрудники полиции Кызылорды оказали экстренную помощь семье, чей ребенок внезапно потерял сознание, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, 22 сентября 2025 года рядом с патрульным экипажем батальона полиции остановился автомобиль, водитель которого в панике обратился к полицейскому. Мужчина сообщил, что его ребенку стало плохо, а добраться до больницы самостоятельно он не успевает.

Инспекторы Алмат Кишкенбаев и Куаныш Омирзаков посадили мать с ребенком в служебный автомобиль и оперативно доставили их в ближайшее медицинское учреждение. Ребенку своевременно оказали необходимую помощь.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Состояние стабильное и удовлетворительное.

