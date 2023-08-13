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Отряд МЧС спас туриста, потерявшегося в алматинских горах

спасание Фото: gov.kz
Турист потерялся ночью в Кок-Жайляу и не смог спуститься. На помощь отправили оперативную группу спасательного отряда МЧС, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек 2005 года рождения ушел в урочище Кок-Жайляу еще утром 12 августа, телефон был недоступен. Отряд спасателей выехал на поиски туриста 13 августа в 01:15. 

Примерно в три часа ночи потерявшегося юношу нашли в горах.

"Оказалось, что из-за сильного дождя и темного времени суток турист не мог спуститься вниз самостоятельно", – пишут в МЧС.

В 5:20 его передали родственникам.

Спасатели МЧС напомнили, что перед выходом в горы необходимо изучить маршрут, погодные условия, предупредить родных или знакомых о своем маршруте и времени возвращения в город. Также обязательно при себе иметь спички в непромокаемом пакете и заряженный пауэрбанк.

Меньше месяца назад потерявшегося ребенка три часа искали в горах Алматы.

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