Масштаб, технологии и открытость: в Кокшетау строится крупнейшая многопрофильная больница

В Кокшетау полным ходом идет строительство Многопрофильной областной больницы – объекта, который обещает стать крупнейшим и наиболее технологичным медицинским хабом региона, сообщает Zakon.kz.

На территории в 17 гектаров возводится комплекс общей площадью более 111 тысяч квадратных метров. В ходе рабочей поездки аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подчеркнул, что этот госпиталь станет ответом на вызовы времени и обеспечит населению доступ к медицине по международным стандартам.

Новая больница рассчитана на 630 коек и будет включать в себя 23 основных медицинских профиля. Проект ориентирован на максимальный комфорт пациентов: планировка палат напоминает гостиничные номера, при этом 30% из них будут одноместными, а остальные – двухместными. В здании установят 42 лифта и 4 эскалатора для удобства передвижения, а операционный блок будет состоять из 23 залов, оснащенных по последнему слову техники.

Все процессы должны идти параллельно, чтобы не получилось так, что здание готово, а инфраструктура – нет. Финансирование обеспечено, задержек быть не должно. Нам важно менять подход: больше открытости, прозрачности и объяснений для граждан. Нужно формировать доверие общества, работая честно и в интересах города". Марат Ахметжанов

Особое внимание уделено технологической составляющей: в распоряжении врачей появятся современные компьютерные томографы и три аппарата МРТ. Застройщик подтвердил, что основные профили будут включать онкологию и химиотерапию, при этом палаты уже на этапе проектирования оснащаются подводом медицинских газов и кислорода.