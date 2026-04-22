Общество

Масштаб, технологии и открытость: в Кокшетау строится крупнейшая многопрофильная больница

больница, строительство, Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 15:38
В Кокшетау полным ходом идет строительство Многопрофильной областной больницы – объекта, который обещает стать крупнейшим и наиболее технологичным медицинским хабом региона, сообщает Zakon.kz.

На территории в 17 гектаров возводится комплекс общей площадью более 111 тысяч квадратных метров. В ходе рабочей поездки аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подчеркнул, что этот госпиталь станет ответом на вызовы времени и обеспечит населению доступ к медицине по международным стандартам.

Новая больница рассчитана на 630 коек и будет включать в себя 23 основных медицинских профиля. Проект ориентирован на максимальный комфорт пациентов: планировка палат напоминает гостиничные номера, при этом 30% из них будут одноместными, а остальные – двухместными. В здании установят 42 лифта и 4 эскалатора для удобства передвижения, а операционный блок будет состоять из 23 залов, оснащенных по последнему слову техники.

Все процессы должны идти параллельно, чтобы не получилось так, что здание готово, а инфраструктура – нет. Финансирование обеспечено, задержек быть не должно. Нам важно менять подход: больше открытости, прозрачности и объяснений для граждан. Нужно формировать доверие общества, работая честно и в интересах города".Марат Ахметжанов

Особое внимание уделено технологической составляющей: в распоряжении врачей появятся современные компьютерные томографы и три аппарата МРТ. Застройщик подтвердил, что основные профили будут включать онкологию и химиотерапию, при этом палаты уже на этапе проектирования оснащаются подводом медицинских газов и кислорода.

На сегодняшний день на объекте задействовано около 2600 работников и более 30 единиц спецтехники. Текущая готовность общестроительных работ превышает 54%, а работы по возведению монолитного каркаса практически завершены. Инженерные сети к объекту планируется достроить до конца текущего года.

Строительство, начатое весной прошлого года, планируется завершить к 1 мая 2027 года. Для жителей Кокшетау это означает не просто новое здание, а качественный рывок в диагностике и лечении сложнейших заболеваний, не покидая пределов родного региона.

Карина Негметова
