Мальчик умер после обрезания в больнице Кокшетау

Десятилетний мальчик скончался в областной детской больнице в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Instagram-паблик sinegor.kz, трагедия произошла 31 января. За четыре дня до смерти, ребенку провели операцию циркумцизио (обрезание).

По словам главного врача многопрофильной областной детской больницы Мухтара Досхожина, 28 января ребенку сделали обрезание и отпустили домой, а на четвертые сутки он поступил с жалобой на боли в области послеоперационной раны.

"Состояние наши сотрудники расценивали как тяжелое, можно сказать, как крайне тяжелое. Медицинская помощь была оказана в полном объеме. То есть мы подняли сразу ребенка непосредственно, когда увидели, что состояние ухудшается, в реанимацию. В реанимации были проведены все мероприятия, которые оказываются в таких ситуациях, то есть реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, в 18:20 констатировали биологическую смерть", – сказал Досхожин.

По его словам, точная причина смерти сейчас неизвестна. Не исключается, что причиной смерти мог стать анафилактической шок после введения обезболивающего препарата.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.



Ранее сообщалось, что Павлодаре пятилетний ребенок пострадал во время обрезания.