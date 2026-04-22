Общество

От паралимпийского волейбола до арт-терапии: в Кокшетау появится уникальный хаб для особенных людей

проект нового спортцентра в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 16:22
В Акмолинской области началось строительство уникального Центра инклюзивного спорта, который не только станет одним из первых подобных объектов в регионе, но и расширит существующие стандарты адаптивной инфраструктуры в масштабах всей страны.

Ход работ на объекте, расположенном в Кокшетау, лично проинспектировал аким области Марат Ахметжанов.

Сегодня здесь проживают более 8 700 человек с особыми потребностями, включая тысячу детей. Для них этот центр – долгожданный ответ на острый инфраструктурный дефицит. На участке в полтора гектара возводят одноэтажный комплекс площадью 3 600 квадратных метров, способный одновременно принимать до 300 человек.

обсуждение нового спортцентра в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 16:22

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Это будет по-настоящему уникальный центр. Аналогичный объект есть в столице, но мы модернизировали концепцию, добавив специализированный блок для детей с аутизмом. Мы не просто строим стены – мы оснащаем их оборудованием, эффективность которого доказана наукой. Важно, чтобы такие объекты мирового уровня появлялись не только в центре, но и в регионах, ведь право на качественную жизнь и современную поддержку должно быть у каждого", – отметил областной аким.

Проект, который обсуждали и детально прорабатывали полгода, впечатляет своей многофункциональностью. Здесь предусмотрены зоны для адаптивного футбола, паралимпийского волейбола и баскетбола на колясках. Особое внимание уделили деталям: в универсальном зале установят систему подогрева пола, что критически важно для занятий "сидячими" видами спорта.

проект нового спортцентра в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 16:22

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Директор проектов BI Group Ерлан Бегалин называет объект "революционным фитнес-центром". По его словам, все оборудование будет закуплено в Европе и, по сути, является медицинским.

"Это комплексная модель, включающая не только спорт, но и диагностику, профилактику и творчество. Мы задействуем до 400 человек, чтобы уже в декабре сдать объект "под ключ". Темп будет интенсивным – мы понимаем, как сильно этот центр ждут люди", – заявил застройщик.

Сердцем центра станет блок для детей с аутизмом – с сенсорными комнатами, световыми и темными зонами для реабилитации. Для родителей это событие стало моментом огромной надежды.

"Когда нам впервые рассказали об этом проекте, у нас буквально пробежали мурашки. Мы, родители детей с аутизмом и ДЦП, счастливы, что в такие короткие сроки в городе появится база такого уровня. Особенно радует наличие ABA-терапии. Мы уже видим специалистов, готовых включиться в работу, и очень надеемся в ближайшее время вместе перерезать ленточку на открытии", – призналась жительница Кокшетау Махаббат Касымова.

Марат Ахметжанов в беседе с женщиной предложил вместе следить за ходом строительства, подчеркнув, что общественный контроль в реализации проекта принципиально важен.

К слову, Центр инклюзивного спорта в Кокшетау станет не только местом реабилитации, но и профессиональной ареной для международных паралимпийских соревнований. Объект, который планируют завершить до конца текущего года, претендует на роль главного социального магнита региона, доказывая, что современные технологии и человеческое участие способны создавать пространство неограниченных возможностей.

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
