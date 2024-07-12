Городское кладбище в Кызылорде превратилось в пастбище для домашнего скота

Кызылординское городское кладбище в поселке Белкуль уже много лет существует без воды и нормального туалета, а бесхозные животные топчут могилы и сносят оградки. Корреспондент Zakon.kz разбиралась в ситуации.

Кызылординка Раиса Алхазова на городское кладбище приезжает часто. Здесь похоронен ее супруг и родители, близкие родственники. Она ухаживает за их могилами.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

"Недавно мне позвонил сторож этого кладбища и говорит, мол, приезжайте, посмотрите, недавно на могилу вашего мужа забрел верблюд. Я сразу же поехала. Пришла, а там за оградой пасутся козы. Выгнала, навела порядок, но ненадолго, там ведь целые стада ходят. Это настоящий вандализм и продолжается он много лет. Кто выпускает сюда свой скот? Почему именно сюда, а не на пастбище? " спрашивает Раиса Алхазова.

Как рассказывает женщина, на кладбище нет воды, чтобы полить деревья или цветы. Люди привозят ее с собой в 5-литровых баклажках, когда приезжают навестить усопших.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

"Есть компания, которая выиграла тендер для содержания кладбища. Но никаких результатов ее деятельности нет. И это видно – нет никаких условий, везде мусор. Нет никакого ограждения, а ведь оно должно быть. Поэтому скот и бродит по кладбищу, как по пастбищу. Любой, кто сюда приходит, подтвердит мои слова о том, что здесь бардак", – добавила женщина.

Валентина Жакибаева тоже живет в Кызылорде и на городском кладбище у нее похоронена мать. Женщина говорит, что здесь находятся два кладбища – православное и мусульманское, и между ними почти нет границы. Могила ее супруга на мусульманском, а матери – на христианском.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

"Я периодически прихожу сюда в течение 12 лет и не помню, чтобы здесь была вода. Я не видела. Раньше приходила с баклажкой воды полить цветы, но давно уже не высаживаю их. Всегда здесь мусор, бродят коровы, лошади. Домик, в котором живет сторож со своей семьей, ветхий, нет условий, как они там живут, непонятно. Туалета нет нормального", – говорит Валентина Жакибаева.

Санитарное состояние этого кладбища оставляет желать лучшего. Об этом много лет пишут в социальных сетях кызылординцы. Последняя публикация по этой теме была на днях. Один из кызылординцев рассказал в Instagram об этой проблеме.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Как выяснилось во время написания материала, территория кладбища содержится за счет бюджетных средств, и отвечают за состояние погоста местные исполнительные органы. Победитель конкурса на содержание кладбища – предприниматель Акниет Избасаров.

Вот что он рассказал:

"Моя компания не отвечает за проведение воды, за установку ограждений. За это ответственны другие компании. Я взялся за эту работу 6 месяцев назад и моя работа – заниматься захоронением бездомных, содержать могилы в надлежащем виде. На эти деньги мы хороним примерно 50-60 человек, да еще утилизируем медотходы одного из учреждений города. Этих денег не всегда хватает до конца года, так как объем работ большой", – отметил Акниет Избасаров.

Что касается мусора, то предприниматель может вывозить его 4 раза в год – перед Пасхой, Родительским днем и еще двумя праздниками.

"Мы на этом кладбище оказываем услуги уже 20 лет. У нас здесь стоит фирма по изготовлению памятников. Поэтому я взялся за содержание кладбища. А так бизнес этот невыгодный. Прибыли мало, а работы очень много", – говорит Акниет Избасаров.

Вот такой ответ по состоянию кладбища Zakon.kz получил из городского акимата:

"ТОО "Нурата" выбрано победителем тендера по содержанию могил, прополке, уборке, покраске и подготовке, раскопкам и захоронению умерших, не имеющих родственников, в 7 местах на территории города Кызылорда. В настоящее время на территории "Орталык бейт", расположенного в селе "Белкуль", имеются мусорные баки и туалет. В рамках проекта "Бюджет с народным участием" подготовлена и объявлена сметная документация для проведения тендера по госзакупкам на строительство могил в 3-х местах. На данный момент подведены итоги тендера по госзакупке на выполнение ограждающих работ (600 метров) "Орталык бейт", расположенного в селе "Белкуль", победителем признано ООО "АлиПроектКонструкс".

Руководитель ООО "АлиПроектКонструкс" Токтар Омирзаков объяснил корреспонденту Zakon.kz, что за установку ограждения компания возьмется в конце следующей недели (имеется в виду неделя с 15 июля. - Прим. ред.).

"Ограждение у нас уже почти готово", – сообщил он корреспонденту Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Где нормальный туалет, куда складывать мусор, если нет контейнеров, и когда будет вода? Эти вопросы интересуют многих кызылординцев, посещающих кладбище. Недавно родственники захороненных здесь людей даже хотели объявить сбор на установку колонки, чтобы провести воду самим, а не ждать городские власти. Но побоялись – земля-то государственная.

"Я постоянно хожу на православное кладбище, но до сегодняшнего дня я не видела здесь мусорных баков. И нет нормального туалета. Стоит покосившийся, куда можно провалиться. Может, они за выходные сделали, не знаю, поеду, посмотрю", – сказала Раиса Алхазова.

Недавно на городском кладбище побывал аким области Нурлыбек Налибаев. Он дал конкретные поручения ответственным, чтобы навести здесь порядок. Как их исполнят, станет известно позже.

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