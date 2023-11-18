В Актюбинской области наказали родителей школьников, попортивших кладбище

Школьники разгромили могилы на кладбище в Темирском районе Актюбинской области. Их родители заплатили штраф и оказались должны выплатить больше полумиллиона тенге за поврежденные памятники, сообщает Zakon.kz.

Несколько школьников проходили через кладбище и повредили памятники на могилах. Так как они еще не достигли возраста привлечения к ответственности, суд за правонарушение привлек их родителей, пишет "Диапазон".

Их признали виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, штраф на каждого родителя составил 24 тысячи 150 тенге. Дело этим не закончилось – позже на них подал в суд местный житель и потребовал возместить ущерб, который дети нанесли памятникам на могилах его отца и матери.

Стороны заключили соглашение: ответчики согласились до конца этого года заплатить компенсацию за материальный ущерб в размере 572 тысячи тенге.

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