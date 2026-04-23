Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра развития потенциала

Депутаты Сената 23 апреля 2026 года ратифицировали Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и Международным валютным фондом (МВФ), предусматривающий создание Регионального центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении отмечается, что основной целью закона является ратификация Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным валютным фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

"Деятельность Регионального центра обеспечит развитие профессиональных навыков и повышение профессиональной компетенции работников государственных органов Республики Казахстан по вопросам макроэкономического анализа, денежно-кредитной и бюджетной политики, финансового регулирования и надзора, макроэкономической статистики. Кроме того, программы Регионального центра направлены на содействие странам-бенефициарам – Казахстану, Армении, Азербайджану, Грузии, Кыргызстану, Монголии, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану в создании прочных институтов и повышении квалификации для выработки и проведения обоснованной экономической политики, которая способствует устойчивому росту", – говорится в заключении.

Меморандум предусматривает предоставление Региональному центру и его сотрудникам иммунитетов и привилегий в дополнение к иммунитетам и привилегиям, предусмотренным статьей IX статей Соглашения Международного валютного фонда.

Ожидаемым результатом ратификации меморандума является содействие социально-экономическому развитию страны, а также укрепление национального институционального потенциала в сфере экономической политики и государственного управления.

