Право

Сенат ратифицировал договор о союзнических отношениях Казахстана и Таджикистана

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 10:29 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 16 апреля 2026 года на пленарном заседании ратифицировали договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что целью закона является придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-таджикского сотрудничества.

"Договор предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, сельскохозяйственной, транспортно-транзитной, продовольственной, промышленной, водно-энергетической, экологической, цифровой, образовательной, культурно-гуманитарной сферах и межрегиональной интеграции. Согласно нормам договора, стороны в целях обеспечения региональной безопасности укрепляют взаимодействие по вопросам противодействия вызовам и угрозам в Центральной Азии, а также связи в военной и военно-технической областях, в том числе в вопросах проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также повышения потенциала кадров и специалистов", – говорится в документе.

Отмечается, что особое внимание уделяется торгово-экономическому взаимодействию, направленному на создание благоприятных условий для предпринимательской и иной экономической деятельности.

"Важным аспектом является развитие сотрудничества для рационального и взаимовыгодного использования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона. Стороны рассматривают консультативные встречи глав государств Центральной Азии в качестве приоритетного механизма для комплексного обсуждения и конструктивного решения вопросов общерегионального характера. Кроме того, документ содействует укреплению межпарламентских связей между Казахстаном и Таджикистаном в рамках деятельности межпарламентских групп дружбы", – указано в документе.

Подчеркивается, что ратификация договора станет прочной основой для развития политического диалога, взаимодействия в области обеспечения безопасности, а также устойчивого развития двух государств.

9 апреля 2026 года стало известно, что Казахстан ратифицирует соглашение по "зеленой" энергии с Азербайджаном и Узбекистаном.

