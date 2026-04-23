Общество

Прокуратура области Ұлытау внедрила новый формат профилактики правонарушений через сервис Яндекс Такси

такси, Яндекс, закон и порядок, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 11:24
Прокуратура области Ұлытау в рамках межведомственного взаимодействия реализовала новый формат профилактики правонарушений с использованием цифровой платформы Яндекс Такси, сообщает Zakon.kz.

Анализ показал, что традиционные способы правового информирования не всегда позволяют эффективно донести до населения меры профилактики мошенничества, сталкинга, наркопреступности и иных правонарушений.

Поэтому принят дополнительный механизм адресного информирования граждан через повседневные сервисы, которыми пользуется население.

По инициативе прокуратуры области достигнута договоренность с сервисом Яндекс Такси о задействовании таксомоторного парка в качестве канала профилактической работы. В рамках проекта на автомашинах разместили информационные логотипы "Закон и порядок", а среди водителей и пассажиров распространили профилактические буклеты с разъяснением требований законодательства, правил общественного порядка и принципов взаимного уважения.

Кроме того, с водителями провели разъяснительную работу о важности ненавязчивого информирования пассажиров по вопросам соблюдения закона и правопорядка.

Преимуществом проекта является широкий охват аудитории. Сегодня автопарк Яндекс Такси в области Ұлытау насчитывает 92 автомашины. С учетом среднего количества заказов потенциальный ежемесячный охват профилактической работой составляет свыше 100 тысяч граждан.

Практика показала, что такой формат является удобным и эффективным способом доведения правовой информации до населения. Пассажиры во время поездки знакомятся с профилактическими материалами, обсуждают их и забирают буклеты для передачи близким.

Прокуратура области Ұлытау считает данный механизм современной и действенной профилактической моделью, направленной на повышение правовой культуры граждан, предупреждение правонарушений и укрепление общественного порядка.

Айсулу Омарова
