Прокуратура области Ұлытау внедрила новый формат профилактики правонарушений через сервис Яндекс Такси
Анализ показал, что традиционные способы правового информирования не всегда позволяют эффективно донести до населения меры профилактики мошенничества, сталкинга, наркопреступности и иных правонарушений.
Поэтому принят дополнительный механизм адресного информирования граждан через повседневные сервисы, которыми пользуется население.
По инициативе прокуратуры области достигнута договоренность с сервисом Яндекс Такси о задействовании таксомоторного парка в качестве канала профилактической работы. В рамках проекта на автомашинах разместили информационные логотипы "Закон и порядок", а среди водителей и пассажиров распространили профилактические буклеты с разъяснением требований законодательства, правил общественного порядка и принципов взаимного уважения.
Кроме того, с водителями провели разъяснительную работу о важности ненавязчивого информирования пассажиров по вопросам соблюдения закона и правопорядка.
Преимуществом проекта является широкий охват аудитории. Сегодня автопарк Яндекс Такси в области Ұлытау насчитывает 92 автомашины. С учетом среднего количества заказов потенциальный ежемесячный охват профилактической работой составляет свыше 100 тысяч граждан.
Практика показала, что такой формат является удобным и эффективным способом доведения правовой информации до населения. Пассажиры во время поездки знакомятся с профилактическими материалами, обсуждают их и забирают буклеты для передачи близким.
Прокуратура области Ұлытау считает данный механизм современной и действенной профилактической моделью, направленной на повышение правовой культуры граждан, предупреждение правонарушений и укрепление общественного порядка.