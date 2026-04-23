Общество

Жители города Лисаковска поддержали экологическую инициативу "Таза Қазақстан"

Таза Казахстан, субботник, уборка, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 12:13 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В городе Лисаковске Костанайской области в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" прошли масштабные мероприятия по благоустройству и озеленению. Жители города активно поддержали инициативу, внеся свой вклад в чистоту и развитие родного края, сообщает Zakon.kz.

В городском парке организовали акцию по озеленению, в которой приняли участие 123 активных жителя. В результате совместной и слаженной работы было высажено 1150 саженцев, что стало значимым вкладом в улучшение экологической обстановки и увеличение зеленого фонда города.

Подобные мероприятия способствуют формированию экологической культуры и повышению гражданской ответственности населения.

Кроме того, в рамках акции "Таза Қазақстан" был организован велопробег, в котором приняли участие 50 человек. Примечательно, что активную поддержку мероприятию оказала молодежь. Участие молодежи в подобных инициативах свидетельствует о формировании экологического сознания у подрастающего поколения.


"Сегодня мы видим, что жители Лисаковска искренне заинтересованы в чистоте и благоустройстве своего города. Активное участие горожан, особенно молодежи, показывает, что экологическая культура становится важной частью общественной жизни. Такие инициативы не только улучшают внешний облик города, но и объединяют людей вокруг общей цели". Руководитель отдела архитектуры акимата города Надежда Патрикеева

В целом проведенные мероприятия направлены на реализацию ключевых задач программы "Таза Қазақстан", включая благоустройство населенных пунктов, охрану окружающей среды и повышение уровня экологической культуры населения.

Подобные инициативы будут продолжены и в дальнейшем, внося вклад в устойчивое развитие региона.

Айсулу Омарова
Читайте также
В рамках акции "Таза Қазақстан" в городах и районах Павлодарской области прошли масштабные мероприятия
11:35, 16 августа 2024
В рамках акции "Таза Қазақстан" в городах и районах Павлодарской области прошли масштабные мероприятия
В рамках акции "Таза Қазақстан" в городах и районах Павлодарской области прошли масштабные мероприятия
16:32, 19 июля 2024
В рамках акции "Таза Қазақстан" в городах и районах Павлодарской области прошли масштабные мероприятия
Республиканская экологическая программа "Таза Қазақстан" в Шымкенте: город объединился ради экологии
15:54, 17 октября 2024
Республиканская экологическая программа "Таза Қазақстан" в Шымкенте: город объединился ради экологии
Последние
Популярные
Читайте также
Жибек Куламбаева второй день подряд "оформила баранку" на турнире в Китае
13:10, Сегодня
Жибек Куламбаева второй день подряд "оформила баранку" на турнире в Китае
Битва за Азиаду: какие звёзды бокса из Казахстана поедут на главный старт года
13:07, Сегодня
Битва за Азиаду: какие звёзды бокса из Казахстана поедут на главный старт года
В Шымкенте сорвали сроки окончания строительства нового стадиона
13:01, Сегодня
В Шымкенте сорвали сроки окончания строительства нового стадиона
Даниил Медведев высказался о готовности к "Мастерсу" в Мадриде
12:45, Сегодня
Даниил Медведев высказался о готовности к "Мастерсу" в Мадриде
