Жители города Лисаковска поддержали экологическую инициативу "Таза Қазақстан"

В городе Лисаковске Костанайской области в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" прошли масштабные мероприятия по благоустройству и озеленению. Жители города активно поддержали инициативу, внеся свой вклад в чистоту и развитие родного края, сообщает Zakon.kz.

В городском парке организовали акцию по озеленению, в которой приняли участие 123 активных жителя. В результате совместной и слаженной работы было высажено 1150 саженцев, что стало значимым вкладом в улучшение экологической обстановки и увеличение зеленого фонда города.

Подобные мероприятия способствуют формированию экологической культуры и повышению гражданской ответственности населения.

Кроме того, в рамках акции "Таза Қазақстан" был организован велопробег, в котором приняли участие 50 человек. Примечательно, что активную поддержку мероприятию оказала молодежь. Участие молодежи в подобных инициативах свидетельствует о формировании экологического сознания у подрастающего поколения.





"Сегодня мы видим, что жители Лисаковска искренне заинтересованы в чистоте и благоустройстве своего города. Активное участие горожан, особенно молодежи, показывает, что экологическая культура становится важной частью общественной жизни. Такие инициативы не только улучшают внешний облик города, но и объединяют людей вокруг общей цели". Руководитель отдела архитектуры акимата города Надежда Патрикеева

В целом проведенные мероприятия направлены на реализацию ключевых задач программы "Таза Қазақстан", включая благоустройство населенных пунктов, охрану окружающей среды и повышение уровня экологической культуры населения.

Подобные инициативы будут продолжены и в дальнейшем, внося вклад в устойчивое развитие региона.