Общество

Межрегиональная ярмарка вакансий прошла в Шымкенте

ярмарка вакансий, работа, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 16:30 Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В городе Шымкенте прошла межрегиональная ярмарка вакансий, направленная на снижение уровня безработицы и содействие занятости населения. В масштабном мероприятии приняли участие более 50 организаций государственного и частного сектора, представив свыше 3000 вакансий, сообщает Zakon.kz.

В ярмарке также участвовали работодатели из Северо-Казахстанской, Карагандинской областей,  области Абай, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей и области Улытау, которые представили информацию о возможностях трудоустройства и программах добровольного переселения.

Особое внимание было уделено программе "Шығыс шақырады", в рамках которой гражданам, желающим переехать в восточные регионы страны, подробно разъясняются меры государственной поддержки.

В рамках программы предусмотрено предоставление безвозвратных грантов до 3 млн тенге, льготная ипотека по программе "Специалист Востока" под 5% годовых сроком до 10 лет, а также создание условий для открытия собственного дела и успешной адаптации на новом месте. Кроме того, 10 мая планируется проведение специального информационного тура, направленного на ознакомление с экономическим и социальным потенциалом восточных регионов.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

По словам директора Центра трудовой мобильности Восточно-Казахстанской области Арайлым Керимбеккызы, в рамках региональной программы переселенцам оказывается всесторонняя государственная поддержка, включая предоставление грантов, содействие в трудоустройстве и меры социальной адаптации. При этом особый акцент делается на привлечении высококвалифицированных специалистов.

Согласно официальным данным, уровень безработицы в Шымкенте в 2025 году составил 4,7%. В 2026 году планируется обеспечить занятость более 31 тысячи человек, на сегодняшний день выполнение этого показателя достигло 37,6%. С начала года более 4 тысяч граждан уже трудоустроены на постоянные рабочие места.

Также в городе последовательно реализуются государственные программы, направленные на поддержку предпринимательства, развитие системы профессионального обучения и создание субсидируемых рабочих мест. В целом в 2026 году в Шымкенте планируется создать более 9 тысяч новых рабочих мест.

Айсулу Омарова
Читайте также
Ярмарка вакансий прошла в Костанайской области
20:52, 12 мая 2023
Ярмарка вакансий прошла в Костанайской области
Работа для каждого: "Жастар Рухы" организовал масштабную ярмарку вакансий
11:03, 25 августа 2025
Работа для каждого: "Жастар Рухы" организовал масштабную ярмарку вакансий
Насколько вероятно найти работу на ярмарках вакансий в Казахстане
16:15, 24 мая 2023
Насколько вероятно найти работу на ярмарках вакансий в Казахстане
Последние
Популярные
Читайте также
"Безграмотно настраивают на бой": названа причина поражения Назым Кызайбай в новом весе
16:38, Сегодня
"Безграмотно настраивают на бой": названа причина поражения Назым Кызайбай в новом весе
Илия Топурия дал прогноз на бой Конора Макгрегора
16:30, Сегодня
Илия Топурия дал прогноз на бой Конора Макгрегора
Новый наставник "Актобе" рассказал, почему принял актюбинскую команду
16:17, Сегодня
Новый наставник "Актобе" рассказал, почему принял актюбинскую команду
Лучший снайпер "Барыса" перейдёт в другой клуб КХЛ
16:02, Сегодня
Лучший снайпер "Барыса" перейдёт в другой клуб КХЛ
