Спорт

Бибисара Асаубаева поспорила за победу с топовой чемпионкой из Китая

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева , фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 02:30 Фото: Instagram/fide_chess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в рамках 11-го тура сыграла против 16-й чемпионки мира по классическим шахматам из Китая Тань Чжунъи на Турнире претенденток-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, партия прошла вничью. Казахстанка получила 0,5 очка.

Теперь в активе казахстанки – 5,5 очка. Асаубаева одержала две победы, семь партий завершила вничью и потерпела два поражения.

Участницы сыграют 14 туров по круговой системе с классическим контролем времени – 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Каждая претендентка сыграет с каждой соперницей по два раза – белыми и черными фигурами. Победительница турнира получит право оспорить с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь титул чемпионки мира.

Призовой фонд турнира – 300 000 евро.

Ранее в рамках Турнира претенденток-2026 казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева провела партию 10-го тура против китаянки Чжу Цзиньэр (второй номер мирового рейтинга на март 2026 года).

Аксинья Титова
Читайте также
Бибисара Асаубаева уступила топовой сопернице на турнире претенденток
05:20, 04 апреля 2026
Бибисара Асаубаева уступила топовой сопернице на турнире претенденток
Бибисара Асаубаева вырвала победу на престижном Турнире претенденток
02:30, 10 апреля 2026
Бибисара Асаубаева вырвала победу на престижном Турнире претенденток
Бибисара Асаубаева продвинулась на престижном Турнире претенденток-2026
05:30, 08 апреля 2026
Бибисара Асаубаева продвинулась на престижном Турнире претенденток-2026
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
00:45, 12 апреля 2026
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
Определились финалисты "Мастерса" в Монте-Карло
00:03, 12 апреля 2026
Определились финалисты "Мастерса" в Монте-Карло
Хоккеисты из Северной Америки сыграют за Казахстан на чемпионате мира
23:30, 11 апреля 2026
Хоккеисты из Северной Америки сыграют за Казахстан на чемпионате мира
Нокаутом завершился дебютный бой Жалгаса Жумагулова в лиге Nomad FC
23:02, 11 апреля 2026
Нокаутом завершился дебютный бой Жалгаса Жумагулова в лиге Nomad FC
