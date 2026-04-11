Бибисара Асаубаева поспорила за победу с топовой чемпионкой из Китая

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в рамках 11-го тура сыграла против 16-й чемпионки мира по классическим шахматам из Китая Тань Чжунъи на Турнире претенденток-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, партия прошла вничью. Казахстанка получила 0,5 очка.

Теперь в активе казахстанки – 5,5 очка. Асаубаева одержала две победы, семь партий завершила вничью и потерпела два поражения.

Участницы сыграют 14 туров по круговой системе с классическим контролем времени – 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Каждая претендентка сыграет с каждой соперницей по два раза – белыми и черными фигурами. Победительница турнира получит право оспорить с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь титул чемпионки мира.

Призовой фонд турнира – 300 000 евро.

Ранее в рамках Турнира претенденток-2026 казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева провела партию 10-го тура против китаянки Чжу Цзиньэр (второй номер мирового рейтинга на март 2026 года).