Бибисара Асаубаева поспорила за победу с топовой чемпионкой из Китая
Как пишет sportarena.kz, партия прошла вничью. Казахстанка получила 0,5 очка.
Теперь в активе казахстанки – 5,5 очка. Асаубаева одержала две победы, семь партий завершила вничью и потерпела два поражения.
Участницы сыграют 14 туров по круговой системе с классическим контролем времени – 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.
Каждая претендентка сыграет с каждой соперницей по два раза – белыми и черными фигурами. Победительница турнира получит право оспорить с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь титул чемпионки мира.
Призовой фонд турнира – 300 000 евро.
Ранее в рамках Турнира претенденток-2026 казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева провела партию 10-го тура против китаянки Чжу Цзиньэр (второй номер мирового рейтинга на март 2026 года).