Общество

Казахстанка разозлилась на объявления КСК и отсудила компенсацию

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 23:50 Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске старшая по дому заставила КСК ответить за "объявления в подъездах", которыми руководство пыталось поставить под сомнение ее статус и честность. Публичные обвинения в нарушении закона обернулись для кооператива судебным фиаско, передает Zakon.kz.

По материалам дела, конфликт разгорелся после того, как в подъездах многоквартирного жилого дома появились объявления, утверждающие, что у местной жительницы отсутствуют полномочия старшей по дому.

Не согласившись с публичными обвинениями, женщина обратилась в судебные органы с иском к потребительскому кооперативу собственников квартир и конкретному должностному лицу, потребовав опровержения и компенсации морального вреда.

"Судом установлено, что на момент распространения спорной информации истец Л. была наделена соответствующими полномочиями на основании решения общего собрания. Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что распространенные сведения не соответствуют действительности и носят порочащий характер, поскольку формируют негативное мнение о лице с точки зрения соблюдения законодательства", – сообщили в суде.

Своим решением суд признал информацию недостоверной и обязал ответчиков не только отозвать скандальный документ, но и официально уведомить всех адресатов о том, что содержавшиеся в нем данные были ложными.

Помимо восстановления репутации, истица добилась материальной ответственности оппонентов: с КСК и второго ответчика солидарно взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч тенге. Кроме того, на проигравшую сторону возложены судебные расходы в размере 106 591 тенге. На сегодняшний день решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее Конституционный суд рассмотрел дело о выплате компенсации после прекращения трудового договора.

Канат Болысбек
