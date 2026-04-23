Конституционный суд рассмотрел дело о выплате компенсации после прекращения трудового договора

В Конституционный суд поступило обращение о проверке конституционности ряда норм Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Закона "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", сообщает Zakon.kz.

Обращение связано со спором о выплате компенсации после прекращения трудового договора. Заявитель ссылался на дополнительное соглашение, предусматривающее соответствующие выплаты. Суды общей юрисдикции признали соглашение недействительным, указав на отсутствие необходимого решения органа управления товарищества в соответствии с его уставом.

По мнению заявителя, применение норм гражданского и корпоративного законодательства к данным отношениям привело к нарушению его права на судебную защиту и принципов равенства сторон.

Конституционный cуд отметил, что приведенные доводы затрагивают вопросы квалификации правоотношений и полномочий органов юридического лица при заключении соглашений. Вместе с тем оспариваемые нормы устанавливают общее правовое регулирование и не содержат неопределенности, которая могла бы препятствовать их применению с учетом особенностей конкретных правоотношений.

В итоге Конституционный cуд подчеркнул, что представленная аргументация не содержит указаний на наличие нормативных препятствий для реализации права на судебную защиту, а связывает предполагаемое нарушение с результатами правоприменения в конкретном деле.