Происшествия

"Вел себя неадекватно": мужчина собирался спрыгнуть с крыши высотки в Усть-Каменогорске

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 21:15 Фото: unsplash
В Усть-Каменогорске 37-летний мужчина пытался спрыгнуть с крыши девятиэтажного дома. По факту инцидента начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Как пишет 20 апреля 2026 года издание YK-news.kz, на крыше жилого дома по улице Серикбаева был замечен мужчина, чье поведение очевидцы сочли неадекватным.

Существовала угроза того, что он спрыгнет вниз. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции для предотвращения трагедии.

"В ходе оперативных действий и переговоров полицейским удалось предотвратить трагедию. С участием старшего оперуполномоченного Ульбинского отдела полиции Азата Баймадиева, при координации начальника отдела Рината Зубаирова, а также при содействии бойцов СОБРа мужчина был благополучно снят с крыши", – сообщили в полиции.

После того как мужчину спустили с крыши, его передали бригаде скорой медицинской помощи для обследования. В настоящее время по факту случившегося начато досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".

Ранее сообщалось, что в Астане юношу сняли с крыши жилого комплекса, в котором произошел смертельный пожар.

Канат Болысбек
