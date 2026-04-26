#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

"Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 12:53 Фото: unsplash
Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай прокомментировал ключевые итоги международного экологического форума, отметив особую роль президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в консолидации стран региона, сообщает Zakon.kz.

Экологические проблемы перестали быть внутренним делом отдельных наций, превратившись в вопрос глобальной безопасности. Об этом заявил в интервью 24.kz генеральный секретарь Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, оценивая итоги масштабного форума в Астане.

Особое внимание Сарыбай уделил выступлению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который указал на несправедливое распределение мировых финансов.

"Хочу присоединиться к словам благодарности в адрес президента Казахстана, который выступил с этой инициативой. Касым-Жомарт Кемелулы обратил внимание на то, что сейчас финансовые ресурсы уходят на другие цели вместо решения экологических проблем. Это абсолютно правильная постановка вопроса. Человечество должно задуматься, в каком состоянии мы передадим планету следующим поколениям", – подчеркнул Кайрат Сарыбай.

По словам Генсека СВМДА, экологическая повестка в Азии значительно усилилась именно в период председательства Казахстана (2020-2024 годы), когда экологическая безопасность была выделена в отдельное приоритетное направление.

Одной из самых острых тем обсуждения стал дефицит водных ресурсов. Кайрат Сарыбай выразил полную поддержку предложению Токаева о реформировании международных подходов к управлению водой.

"По предложению президента Токаева необходимо создать отдельное специализированное агентство в рамках ООН, которое будет заниматься водными вопросами. Единая структура позволила бы комплексно решать проблемы, ведь страны одного бассейна часто придерживаются разной политики. Без согласованных действий эффективное использование воды невозможно", – отметил спикер.

Дипломат добавил, что позитивные сдвиги уже заметны на уровне региона. Он процитировал мнение коллег о том, что "будущее единства Центральной Азии зависит от воды". В этом контексте важным шагом стало заседание Международного фонда спасения Арала.


"Как отметил глава государства, необходимо решать экологические проблемы без ущерба для экономических интересов. Для Казахстана экологические требования не должны становиться препятствием для индустриализации. Это общая ответственность: и развитые, и развивающиеся экономики должны инвестировать в "зеленые" технологии", – резюмировал генсек СВМДА.

Сарыбай выразил уверенность, что инициативы, поддержанные в Астане, станут катализатором для всей Азии, превращая экологическую дипломатию в инструмент мира и устойчивого развития.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии – То Лам
11:34, 06 мая 2025
Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии – То Лам
Президент: Казахстан намерен стать ключевым транзитным хабом Евразии
00:34, 24 сентября 2025
Президент: Казахстан намерен стать ключевым транзитным хабом Евразии
"Ренессанс Центральной Азии": новая статья Касым-Жомарта Токаева
09:37, 08 августа 2024
"Ренессанс Центральной Азии": новая статья Касым-Жомарта Токаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: