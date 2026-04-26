"Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай прокомментировал ключевые итоги международного экологического форума, отметив особую роль президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в консолидации стран региона, сообщает Zakon.kz.

Экологические проблемы перестали быть внутренним делом отдельных наций, превратившись в вопрос глобальной безопасности. Об этом заявил в интервью 24.kz генеральный секретарь Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, оценивая итоги масштабного форума в Астане.

Особое внимание Сарыбай уделил выступлению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который указал на несправедливое распределение мировых финансов.

"Хочу присоединиться к словам благодарности в адрес президента Казахстана, который выступил с этой инициативой. Касым-Жомарт Кемелулы обратил внимание на то, что сейчас финансовые ресурсы уходят на другие цели вместо решения экологических проблем. Это абсолютно правильная постановка вопроса. Человечество должно задуматься, в каком состоянии мы передадим планету следующим поколениям", – подчеркнул Кайрат Сарыбай.

По словам Генсека СВМДА, экологическая повестка в Азии значительно усилилась именно в период председательства Казахстана (2020-2024 годы), когда экологическая безопасность была выделена в отдельное приоритетное направление.

Одной из самых острых тем обсуждения стал дефицит водных ресурсов. Кайрат Сарыбай выразил полную поддержку предложению Токаева о реформировании международных подходов к управлению водой.

"По предложению президента Токаева необходимо создать отдельное специализированное агентство в рамках ООН, которое будет заниматься водными вопросами. Единая структура позволила бы комплексно решать проблемы, ведь страны одного бассейна часто придерживаются разной политики. Без согласованных действий эффективное использование воды невозможно", – отметил спикер.

Дипломат добавил, что позитивные сдвиги уже заметны на уровне региона. Он процитировал мнение коллег о том, что "будущее единства Центральной Азии зависит от воды". В этом контексте важным шагом стало заседание Международного фонда спасения Арала.





"Как отметил глава государства, необходимо решать экологические проблемы без ущерба для экономических интересов. Для Казахстана экологические требования не должны становиться препятствием для индустриализации. Это общая ответственность: и развитые, и развивающиеся экономики должны инвестировать в "зеленые" технологии", – резюмировал генсек СВМДА.

Сарыбай выразил уверенность, что инициативы, поддержанные в Астане, станут катализатором для всей Азии, превращая экологическую дипломатию в инструмент мира и устойчивого развития.