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Политика

Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии – То Лам

переговоры делегаций Казахстана и Вьетнама в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 11:34 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам провели переговоры в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Акорде 6 мая 2025 года, глава государства назвал первый визит генсека ЦК КПВ в Астану ярким подтверждением прочной дружбы между двумя странами.

"Вьетнам – важный партнер Казахстана в Азии. Наши устремления на пути к процветанию во многом совпадают. Два года назад в ходе моего официального визита во Вьетнам мы договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества. В следующем месяце исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что дружественные связи двух народов будут и впредь укрепляться. Мы всегда готовы прилагать усилия для достижения общих целей и решения совместных задач", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

То Лам поблагодарил за оказанное на казахской земле гостеприимство и выразил уверенность, что результаты сегодняшних переговоров расширят горизонты отношений между Казахстаном и Вьетнамом.


"Тот факт, что наша делегация решила посетить вашу страну всего два года спустя после вашего визита во Вьетнам, показывает активное развитие сотрудничества между нашими государствами, а также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия. Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии", – отметил Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи То Лама, прибывшего 5 мая с государственным визитом в Казахстан.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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