На юге Казахстана резко потеплеет до +36°C

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по всей стране на 5, 6 и 7 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды.

"Прогнозируются дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра", – уточнили в "Казгидромет".

К примеру, 5 мая на севере, 6-7 мая на западе страны ожидаются сильные дожди.

Кроме того, в ночные и утренние часы на западе республике метеорологи прогнозируют туман.

Также в ближайшие три дня по республике ожидаются небольшие колебания температуры.

"На юге страны ожидается повышение температуры днем от +22+32°С до +27+36°С, на юго-востоке от +15+30°С до +20+35°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Подробный прогноз на понедельник, 4 мая 2026 года, можно посмотреть по этой ссылке.