"Аль-Кадисия" прервала 20-матчевую победную серию "Аль-Насра" Роналду
Клуб из Эр-Рияда уступил на выезде "Аль-Кадисии" со счетом 1:3 в рамках игр 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В итоге подопечные Брендана Роджерса остановили победное шествие "Аль-Насра", которое составляло 20 матчей: 16 – Саудовская лига и 4 – Лига чемпионов Азии.
Несмотря на эту неудачу, команда Роналду по-прежнему находится на вершине таблицы чемпионата (79), опережая на 5 очков "Аль-Хилаль" и на 10 – "Аль-Ахли Джидду".
Здесь стоит отметить, что до окончания сезона осталось всего лишь 3 тура, и "Аль-Наср" может досрочно стать чемпионом страны уже в ближайшее время.
А для Роналду это будет дебютное "золото" саудовской Премьер-лиги, если, конечно, они не проиграют остальные встречи.
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 3, 2026
"Одна миссия. Продолжаем работать. Вместе". Криштиану Роналду
Сам же португалец несколько дней назад забил свой 970-й карьерный гол и добыл важную победу клубу.