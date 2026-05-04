"Аль-Кадисия" прервала 20-матчевую победную серию "Аль-Насра" Роналду

В ночь на 4 мая саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" потерпел первое поражение начиная с января 2026 года. За этот период команда Криштиану Роналду одержала 20 рекордных побед подряд, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Эр-Рияда уступил на выезде "Аль-Кадисии" со счетом 1:3 в рамках игр 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В итоге подопечные Брендана Роджерса остановили победное шествие "Аль-Насра", которое составляло 20 матчей: 16 – Саудовская лига и 4 – Лига чемпионов Азии.

Несмотря на эту неудачу, команда Роналду по-прежнему находится на вершине таблицы чемпионата (79), опережая на 5 очков "Аль-Хилаль" и на 10 – "Аль-Ахли Джидду".

Здесь стоит отметить, что до окончания сезона осталось всего лишь 3 тура, и "Аль-Наср" может досрочно стать чемпионом страны уже в ближайшее время.

А для Роналду это будет дебютное "золото" саудовской Премьер-лиги, если, конечно, они не проиграют остальные встречи.

One mission. We keep working. TOGETHER! 🟡🔵 pic.twitter.com/ZfljDOtP8L — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 3, 2026

"Одна миссия. Продолжаем работать. Вместе". Криштиану Роналду

Сам же португалец несколько дней назад забил свой 970-й карьерный гол и добыл важную победу клубу.