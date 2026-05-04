В Алматы вернется жара до +29°С и прекратятся дожди, а чего ждать Астане и Шымкенту – прогноз на 5-7 мая

Фото: pixabay

В ближайшие дни в Алматы ожидаются погода без осадков и жара до +29°С. В Шымкенте тоже будет без дождей и жарко до +32°С. Астану дожди почти накроют, но будет тепло до +27°С. Об этом говорится в прогнозе на 5-7 мая 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 5 мая: переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

6 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С.

7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Алматы 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.

6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С. Прогноз погоды по Шымкенту 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С. Материал по теме Май-2026 в Астане, Алматы и Шымкенте: от ночных заморозков до летней жары Ранее синоптики сообщили, что на юге Казахстана резко потеплеет до +36°C. Подробнее о прогнозе на 5-7 мая 2026 года можете узнать здесь.

