События

Май-2026 в Астане, Алматы и Шымкенте: от ночных заморозков до летней жары

погода в трех крупных городах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 13:47
Май этой весной в крупнейших городах Казахстана будет неустойчивым: синоптики прогнозируют температуру выше нормы, но с резкими перепадами. О том, в какие периоды месяца жителей трех крупных городов страны ждут волны жары, похолодания, а также осадков и ненастья – в материале Zakon.kz.

Погодные проявления в последний месяц весны в Астане, Алматы и Шымкенте в этом году будут развиваться по разным сценариям, однако объединяет их одно – погода окажется заметно теплее нормы, но при этом крайне неустойчивой.

Синоптики РГА "Казгидромет" предупреждают: в течение месяца температурные колебания будут происходить неоднократно, а периоды жары будут сменяться ощутимыми похолоданиями.

Астана: от майского тепла к возврату холодов

В столице средняя температура воздуха в мае ожидается около +16°C, что выше климатической нормы. Однако характер погоды будет неровным и местами даже резким.

В первой декаде температура будет постепенно повышаться: ночью от +2+7°C до +11+16°C, днем – от +16+21°C до +25+30°C. Но уже в самом конце этого периода синоптики прогнозируют резкое понижение температуры.

Во второй декаде колебания сохранятся. Ночью температура будет варьироваться от +2+7°C до +14+19°C, при этом в отдельные дни возможны заморозки на поверхности почвы. Днем воздух сможет прогреваться до +28+33°C, однако к концу декады вновь ожидается изменение погодных условий.

Самые контрастные изменения придутся на третью декаду. После теплых дней с температурой до +23+28°C возможен резкий спад: ночью – до 0+5°C, днем – до +10+15°C. В этот период вновь возрастает вероятность заморозков. Однако к концу месяца температура снова повысится до комфортных значений.

В течение всего месяца погода в Астане будет сопровождаться дождями, грозами и усилением ветра до 15-20 м/с, а в отдельные дни возможны туманы.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Алматы: тепло с волнами жары и краткими похолоданиями

Безусловно, в Алматы май будет значительно теплее, чем в столице. Средняя температура воздуха ожидается около +19°C, что почти на два градуса выше нормы.

В первой декаде температура будет колебаться ночью от +9+14°C до +14+19°C, а днем – от +23+28°C до +28+33°C. Уже в этот период погода будет теплой и комфортной.

Во второй декаде потепление усилится: ночью температура повысится до +17+22°C, а днем может достигать +33+38°C. Однако в конце декады синоптики прогнозируют кратковременное понижение температуры.

В третьей декаде сначала ожидается очередная волна тепла – ночью до +15+20°C, днем до +29+34°C. Затем произойдет заметное похолодание: ночные температуры могут снижаться до +7+12°C, дневные – до +26+31°C. В последних числах месяца вновь прогнозируется повышение температуры.

В течение мая в Алматы будут идти частые дожди, иногда с грозами. Также возможны туманы, особенно в начале второй и в середине третьей декады. В отдельные дни синоптики не исключают шквалы и усиление ветра.

Шымкент: волны экстремальной жары и краткие спады

Шымкент окажется самым жарким из трех мегаполисов. Средняя температура воздуха в мае здесь составит около +21,4°C, что более чем на два градуса выше нормы.

В первой декаде температура будет быстро расти: ночью от +10+15°C до +17+22°C, днем – от +23+28°C до +33+38°C. Однако в конце периода ожидается кратковременное снижение температуры.

Во второй декаде жара усилится до максимальных значений. Ночью температура может достигать +20+25°C, а днем – +39+44°C. Затем последует кратковременное похолодание, после которого температура вновь начнет расти.

В третьей декаде в начале сохранится высокая температура – до +34+39°C днем. Затем ожидается резкое понижение до +22+27°C, после чего погода снова станет более теплой и устойчивой.

Осадки в Шымкенте прогнозируются в пределах нормы, однако они будут носить кратковременный характер и сопутствоваться грозами. Также в течение месяца возможны пыльные бури и усиление ветра.

Нестабильный по характеру май

Таким образом, май в трех крупнейших городах Казахстана будет теплым, но неустойчивым. В Астане погода будет отличаться резкими перепадами и возвратами холода, в Алматы – чередованием теплых периодов и кратковременных похолоданий, а в Шымкенте – волнами сильной жары с краткими спадами температуры.

Несмотря на различия, все города объединяет одно – частая смена погодных условий, к которой жителям придется адаптироваться в течение всего месяца.

Оксана Житникова
