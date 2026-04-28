Заморозки и дожди обрушатся на Астану, а в Алматы и Шымкенте будет жарко – прогноз на 29 апреля-1 мая

В ближайшие три дня в Астане ожидаются заморозки и дожди, а в Алматы и Шымкенте – погода без осадков и жара до +32°С. Об этом говорится в прогнозе на 29-30 апреля и 1 мая 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +21+23°С.

30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +24+26°С.

1 мая: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Алматы 29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.

1 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С. Прогноз погоды по Шымкенту 29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +28+30°С.

30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

1 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С. Материал по теме Май-2026 в Астане, Алматы и Шымкенте: от ночных заморозков до летней жары Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан придет 34-градусная жара. Подробнее о погоде на 28, 29 и 30 апреля 2026 года можете узнать по ссылке.

