Общество

Заморозки и дожди обрушатся на Астану, а в Алматы и Шымкенте будет жарко – прогноз на 29 апреля-1 мая

трава, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 14:31 Фото: pixabay
В ближайшие три дня в Астане ожидаются заморозки и дожди, а в Алматы и Шымкенте – погода без осадков и жара до +32°С. Об этом говорится в прогнозе на 29-30 апреля и 1 мая 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +21+23°С.
  • 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +24+26°С.
  • 1 мая: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.
  • 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.
  • 1 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +28+30°С.
  • 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.
  • 1 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.

Материал по теме

Май-2026 в Астане, Алматы и Шымкенте: от ночных заморозков до летней жары

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан придет 34-градусная жара. Подробнее о погоде на 28, 29 и 30 апреля 2026 года можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Дожди с грозами обрушатся на Астану и Алматы, а в Шымкенте будет жарко до +34°С
16:35, 11 сентября 2025
Дожди с грозами обрушатся на Астану и Алматы, а в Шымкенте будет жарко до +34°С
Заморозки, дожди, жара: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в конце апреля
15:05, 27 апреля 2026
Заморозки, дожди, жара: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в конце апреля
Жара до +30°С и дожди с грозами нагрянут в Астану, Алматы, Шымкент – прогноз на 25-27 апреля
16:33, 24 апреля 2026
Жара до +30°С и дожди с грозами нагрянут в Астану, Алматы, Шымкент – прогноз на 25-27 апреля
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
