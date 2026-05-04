Общество

Мультфильмы под открытым небом: спасатели научили детей безопасности во дворе

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 22:55 Фото: Zakon.kz
В Алматы спасатели нашли нестандартный, но очень эффективный способ говорить с детьми о безопасности – прямо на улице, сообщает Zakon.kz.

Во дворах многоэтажек они организовали настоящие кинопоказы: установили проектор, экран и звуковую аппаратуру, превратив обычные дворы в импровизированные кинотеатры под открытым небом.

Первой площадкой стал Наурызбайский район. Во дворе жилого комплекса "Алемсити" между девятиэтажными домами дети собрались на вечер мультфильмов. Вместо привычных развлечений – полезные и поучительные истории о правилах безопасности.

Идея настолько понравилась жителям, что акцию решили продолжить. Далее показы прошли в микрорайоне Шугыла – в амфитеатре на территории районного акимата. Здесь атмосфера была особенно живой: дети рассаживались как в настоящем кинотеатре, только под открытым небом.

В микрорайоне Айнабулак в сквере юным зрителям показали обучающие ролики и мультфильмы "Спички – детям не игрушки" и "Что делать при землетрясении?".

А в Турксибском районе, в жилом комплексе "Теремок", продемонстрировали поучительный мультфильм "Кошкин дом". Такие показы стали не просто развлечением, а настоящими уроками безопасности. Всего в мероприятиях приняли участие более 300 детей.

Спасатели отмечают, что подобный формат оказался максимально эффективным, и планируют продолжить такие выездные кинопоказы в других районах города.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области прошли "Дни чистоты": 39 тысяч человек собрали более 760 тонн мусора.

Аксинья Титова
